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    Мария Захарова: Судя по всему, YouTube себе приговор подписал

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    Официальный представитель министерства иностранных дел России отреагировала на блокировку канала Госдумы на видеохостинге YouTube.

    «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала Мария Захарова 9 апреля в своем телеграм-канале.

    Хостинг рискует оказаться вне закона в России, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

    «YouTube уверенным шагом идёт к тому, чтобы стать в нашей Стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», — отметил Клишас.

    На канал Госдумы было подписано 145 тыс. пользователей. Как заявила редакция канала, она «была готова к возможной блокировке и активно развивала другие площадки».

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    Комментарии (7)

    Zizipop
    Глупые блокировки, сами себя загоняем в клетку. Инстаграм, фесбук - на 99% тупо развлекаловка, а фейсбук и просто новостная помойка. А
    ютьюб накопил слишком много полезных, образовательных видео, там тупо всегда можно посмотреть как сделать что руками, куча видео для детей и тп(ислишком много полезных каналов не на русском и заменить это никак не смогут, сидеть через впн для видео уже не кофортно), это не тупо новостная сеть или развлекаловка как тикток и инстаграм. Хотите бороться - надо было развивать свои сети и оттуда вычищать прозападный мусор и там освещать как именно ютьюб гадит, валить ютьюб штрафами у нас, а не тупо блокировать - это никак не поможет именно нам, а скорее западу, которые вообще больше не увидит никакой инфы в ютьюбе с нашей стороны.
    Максим Жадан
    Классно чтобы повыли такие пропутинцы как BadComedian ,Гоблин Пучков и прочая ш.
    Остальным - сочуствие .
    муматор
    мы их блокировали-блокировали, блокровали-блокировали ,,,
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