Мария Захарова: Судя по всему, YouTube себе приговор подписал

Официальный представитель министерства иностранных дел России отреагировала на блокировку канала Госдумы на видеохостинге YouTube.



«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала Мария Захарова 9 апреля в своем телеграм-канале.



Хостинг рискует оказаться вне закона в России, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



«YouTube уверенным шагом идёт к тому, чтобы стать в нашей Стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», — отметил Клишас.

