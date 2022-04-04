Песков ответил на критику Кадырова о «несозревшей шкале приоритетов»

«Конечно, соревнование в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит, вокруг нашей страны, вокруг нашего президента, в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — заявил Песков 4 апреля (цитата по ТАСС ).

Представитель Кремля добавил, что патриотизм — это любовь к своей родине и готовность при необходимости жертвовать чем угодно ради страны.



Накануне, 3 апреля, Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал Дмитрия Пескова за то, что в эфире канала «Беларусь 1» он назвал телеведущего Ивана Урганта «большим патриотом». Шоумен ранее выступил против спецоперации на Украине и уехал из России с семьей, однако сообщал, что речь идет об отпуске и он вернется.



«Я и не знал, но оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», — отметил Кадыров в соцсети.



Глава Чечни также добавил, что удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта, сославшись на то, что не видел указа.



«Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше «не видел указа». Зато трус, сбежавший в момент нестабильности якобы в отпуск и вернувшийся обратно в момент спокойствия на политической сцене якобы из отпуска, — настоящий патриот. Странное все-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами, и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то несозревшая. Надо с этим что-то делать...» — подытожил Кадыров.