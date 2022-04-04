Вице-премьер Борисов рассказал Путину о создании «нетрадиционных видов оружия»

Новую российскую госпрограмму вооружения сформируют к середине 2023 года. Об этом 4 апреля на встрече с Владимиром Путиным заявил вице-премьер Юрий Борисов.



Он уточнил, что в рамках программы собираются создавать «нетрадиционные виды оружия». «Новая программа вооружения будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных, видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы», — подчеркнул Борисов.