Вице-премьер Борисов рассказал Путину о создании «нетрадиционных видов оружия»

Новую российскую госпрограмму вооружения сформируют к середине 2023 года. Об этом 4 апреля на встрече с Владимиром Путиным заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Он уточнил, что в рамках программы собираются создавать «нетрадиционные виды оружия». «Новая программа вооружения будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных, видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы», — подчеркнул Борисов.
Исходные данные программы уже готовы, однако окончательно её сформируют только к середине следующего года. Кроме того, в отрасли сейчас «ускоряют темпы и объемы импортозамещения». «Предоставлено право заключать контракты по государственному оборонному заказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим показатели ГОЗ, без регистрации в ФАС», — подытожил вице-премьер.