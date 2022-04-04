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    Вице-премьер Борисов рассказал Путину о создании «нетрадиционных видов оружия»

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    Новую российскую госпрограмму вооружения сформируют к середине 2023 года. Об этом 4 апреля на встрече с Владимиром Путиным заявил вице-премьер Юрий Борисов.

    Он уточнил, что в рамках программы собираются создавать «нетрадиционные виды оружия». «Новая программа вооружения будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных, видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы», — подчеркнул Борисов.

    Исходные данные программы уже готовы, однако окончательно её сформируют только к середине следующего года. Кроме того, в отрасли сейчас «ускоряют темпы и объемы импортозамещения». «Предоставлено право заключать контракты по государственному оборонному заказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим показатели ГОЗ, без регистрации в ФАС», — подытожил вице-премьер.

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    Комментарии (32)

    Елена Васильевна
    Гейбомбы?
    265038733
    Виды оружия то нетрадиционные, а вот распил бюджета под эту болтовню самый что ни на есть традиционный и обычный.
    VKuser2851963
    меч кладенец и гусли самогуды
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