Полсотни человек задержали в Петербурге на пацифистской акции. В их числе — двое журналистов и художницы, рисовавшие Исаакий

Очередной несогласованный митинг анонсировали в соцсетях как сидячую забастовку. Впрочем, погода не способствовала такому времяпрепровождению. К началу акции к Законодательному собранию города приехали только сотрудники полиции, требующие мира распределились с двух сторон по набережной Мойки. Спустя полчаса полицейские начали обходить случайных прохожих и пришедших на митинг с просьбой разойтись. Тех, кто отказывался, уводили в автозак.

В числе первых задержанных оказался журналист издания «ЗАКС.Ру» Андрей Окунь, позже сотрудники полиции задержали ещё одну девушку в жилетке «Пресса». Несколько человек попытались убежать от полицейских и спрятаться в кафе, но их догнали.

Как минимум одному из задержанных досталось дубинкой.

На Синем мосту силовики заодно задержали двух художниц, которые рисовали Исаакиевский собор пастелью. Одна из женщин успела сказать, что её зовут Анастасия Андрес, а её бабушка была баронессой.

Одного из последних задержанных забрали в Исаакиевском сквере. Мужчина кричал: «Мы за мир!»

Пацифистские акции проходят в Петербурге с 24 февраля. За это время на них задержали несколько тысяч человек.