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    Полсотни человек задержали в Петербурге на пацифистской акции. В их числе — двое журналистов и художницы, рисовавшие Исаакий

    В Санкт-Петербурге в автозаках по итогам акции за мир 2 апреля оказалось порядка 50 человек, передают корреспонденты «Фонтанки». При этом сама акция была малочисленной.

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    Очередной несогласованный митинг анонсировали в соцсетях как сидячую забастовку. Впрочем, погода не способствовала такому времяпрепровождению. К началу акции к Законодательному собранию города приехали только сотрудники полиции, требующие мира распределились с двух сторон по набережной Мойки. Спустя полчаса полицейские начали обходить случайных прохожих и пришедших на митинг с просьбой разойтись. Тех, кто отказывался, уводили в автозак.

    «Фонтанка.ру»

    В числе первых задержанных оказался журналист издания «ЗАКС.Ру» Андрей Окунь, позже сотрудники полиции задержали ещё одну девушку в жилетке «Пресса». Несколько человек попытались убежать от полицейских и спрятаться в кафе, но их догнали.

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    Как минимум одному из задержанных досталось дубинкой.

    На Синем мосту силовики заодно задержали двух художниц, которые рисовали Исаакиевский собор пастелью. Одна из женщин успела сказать, что её зовут Анастасия Андрес, а её бабушка была баронессой.

    Одного из последних задержанных забрали в Исаакиевском сквере. Мужчина кричал: «Мы за мир!»

    Пацифистские акции проходят в Петербурге с 24 февраля. За это время на них задержали несколько тысяч человек.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (17)

    KJB
    А почему же эти герои-мученики в кафе-то побежали прятаться? 🤣 ТрУсы значит.. Если уж идешь на дело, так иди до финала. А побежал - трус или продажный провокатор.
    И при чем тут бабушка-баронесса? 🤣🤣 Блин, обожаю новости про пpи.дур.ков, никаких комедий не надо.
    266617737
    А че так мало, выдохлись что ли, план выполнили. Так пусть перевыполняют.
    07A
    Да ладно-против смерти, они вышли на верную смерть! 120 человек в 140 миллионной стране-верный показатель отношения народа к хомам!
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