Петербуржец сбросил гранату на площадку с детьми

Как стало известно «Фонтанке» 2 апреля, накануне полицию вызвали к 6 корпусу 27 дома на улице Орбели. Из окна на детскую площадку сбросили страйкбольную гранату. Устройство разорвалось. Никто не пострадал.

Приехавшие на место полицейские задержали 44-летнего безработного. Метанием гранаты он занимался в пьяном виде в квартире на четвертом этаже. Мужчину доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

На агрессора написали жалобы трое родителей, гулявших с детьми на площадке. В прошлом у задержанного судимости за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.