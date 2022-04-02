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    Петербуржец сбросил гранату на площадку с детьми

    Граната для игры в страйкбол разорвалась на детской площадке в Выборгском районе Петербурга. Атаку устроил нетрезвый горожанин.

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    Как стало известно «Фонтанке» 2 апреля, накануне полицию вызвали к 6 корпусу 27 дома на улице Орбели. Из окна на детскую площадку сбросили страйкбольную гранату. Устройство разорвалось. Никто не пострадал.

    Приехавшие на место полицейские задержали 44-летнего безработного. Метанием гранаты он занимался в пьяном виде в квартире на четвертом этаже. Мужчину доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

    На агрессора написали жалобы трое родителей, гулявших с детьми на площадке. В прошлом у задержанного судимости за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

    Накануне взрывотехники ОМОНа исследовали гранату у школы в Невском районе.

    © Фонтанка.Ру

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