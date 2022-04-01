Кто сказал «предатель»? Бывший ольгинский директор донес на петербургских журналистов Медведеву

Фото: Николай Малышев/Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





Год назад петербургская франшиза газеты «Московский комсомолец» сменила владельца, уйдя из медиахолдинга, в состав которого входят «Новая газета в Петербурге», «Закс.ру» и «MR7». В апреле 2021 года изданием «МК в Питере» занялся Тимофей Шабаршин, экс главный редактор «Невских новостей», связанных с группой «Патриот» бизнесмена Евгения Пригожина. С тех пор риторика издания стала меняться, а его новое юрлицо начало выигрывать крупные господряды. Например, в марте ему достался контракт на раскрутку городского телеканала «Санкт-Петербург», закупку проводили у единственного поставщика, то есть без конкурса. В техзадании написано, что за 57 млн рублей подрядчик должен публиковать адаптированный контент телеканала: не менее 300 публикаций за вторую половину марта, не менее 600 — до конца года. Неслабую цену одной новости легко вычислить простым делением.



31 марта на страницах издания была опубликована колонка обозревателя «МК в Питере» Михаила Бурчика «Предатели в среде петербургских журналистов» с отсылкой к словам замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, заявившего, что антигосударственная позиция в немирное время является предательством.

Признаки такого поведения Бурчик усмотрел в публикациях «Фонтанки». Например, заметка о пикете с «плакатом с пацифистским текстом». Обозреватель отмечает, что текст сопровождался кадрами, сделанными на профессиональную аппаратуру фотографом издания Сергеем Николаевым. Вывод Бурчик делает следующий: если бы фотокорреспондент проходил случайно мимо, то снял бы кадры на смартфон, но раз он пользовался фотоаппаратом, то явно получил редакционное задание, да ещё какое — снять, как девушка нарушает закон. «Именно «Фонтанка» раскрыла имя этой «энтузиастки»-активистки, создавая из нее образ «жертвы». Это сделали не участники социальных сетей или групп в «Телеграм», а именно российское СМИ», — упрекает «Фонтанку» Бурчик. К этому добавляется пространное обвинение: «Кроме того, Telegram-канал «Ротонда», соавтором которого является журналист «Фонтанки» Ксения Клочкова, со ссылкой на свои источники заявил, что Ксении после того, как она рассказала о работе «партизанских» отрядов разоблачителей вражеских «фейков о войне», которые отстаивали интересы государства, якобы стали поступать угрозы».



Бурчик, впрочем, судя по всему, не до конца уверен в своих выводах. Поэтому, как он пишет, обратился к Дмитрию Медведеву, чтобы тот прояснил, являются ли публикации подходящими под критерии предательства.



Отдельно останавливается автор на телеграм-канале «Ротонда». Там, утверждает Бурчик, регулярно пишут о несанкционированных акциях.

«Кроме прочего, там публиковалась информация в явно негативных тонах по отношению к происходящему», — добавляет он загадочности. Чтобы всё же добавить хоть какой-то ясности, обозреватель акцентирует: у него есть все скриншоты публикаций. Каких, впрочем, не говорит.

«Автор этого канала Ксения Клочкова известна в Петербурге своими либеральными взглядами, которые в ситуации с оценкой действий Российской Федерации похожи на антигосударственные», — считает Бурчик. В деятельности авторов «Ротонды» Бурчик видит что-то уголовное.

Предателем № 2 обозреватель «МК в Питере» видит издателя газеты «Мой район» Алексея Разорёнова. Его он называет «персонажем из 90-х». Объяснений своих подозрений, впрочем, он не приводит — только отсылки к тому, что одной из сотрудниц этой редакции на дверях написали «Предатель». Это же клеймо Бурчик предлагает повесить и на «Новую газету», которая приостановила свою деятельность после двух предупреждений от Роскомнадзора.



«Как известно, одним из обозревателей «Новой» является представляющий партию «Яблоко» в петербургском парламенте депутат Борис Вишневский, который в своих публикациях также критикует спецоперацию», — отмечает автор.

Почётное третье место он выделяет изданию «Бумага». «По решению Генпрокуратуры за «размещение заведомо ложной информации» Роскомнадзор заблокировал сайт «Бумаги». Но после этого «Бумага» продолжила работать во «ВКонтакте», а затем в "Телеграме"», — пишет Бурчик.

Завершив композицию, автор текста пускается в теоретические рассуждения. «Свобода слова — это ценность, которую нужно беречь… О проблемах можно и нужно говорить, однако нельзя скатываться в беспорядочную критику, которая в условиях специальной операции наносит вред России», — заключает он. Ну и чтобы два раза не вставать, просит считать публикацию «официальным заявлением в Следственный комитет и отдел «Э» Министерства внутренних дел и другие компетентные органы».

Михаил Бурчик — персонаж, до недавнего времени известный лишь по документам, связанным с деятельностью так называемой «фабрики троллей», не проявлявший себя публично.



В 2014 году «Фонтанка» писала, что Бурчик был исполнительным директором «Агентства интернет-исследований», с которой эту фабрику и ассоциировали. В 2017 году о нём в этом же качестве написали РБК, упоминая некоторые его компании, в том числе «Агентство коммерческих новостей» (зарегистрирована в октябре 2013 года, ликвидирована в декабре 2017-го, в активе собственности компании порядка 10 доменных имён, связанных с новостями, парфюмом и путешествиями).

В 2018 году Бурчик попал под американские санкции. По версии Минюста США, придя в «Агентство интернет-исследований» в 2013 году, к 2014-му Михаил Бурчик уже стал исполнительным директором организации и вторым по старшинству должностным лицом в ней, лично участвовал в планировании операций по вмешательству в дела США, в том числе — в ход предвыборной кампании 2016 года.

По данным СПАРК, Михаил Бурчик — индивидуальный предприниматель 1986 года рождения. Он и подконтрольные ему компании несколько раз выигрывали госконтракты — так, в 2015 году он выиграл тендер на 1,3 миллиона рублей за «оказание услуг по выпуску и распространению газеты «Муниципальный округ "Смольнинский"», в 2014 году — аналогичный конкурс для «Дворцового округа» в Санкт-Петербурге.

До недавнего времени Бурчик не был публично активен. Всё изменилось в марте 2022 года. «Фонтанка» обнаружила сразу шесть публикаций на сайтах «Агентство бизнес-новостей», «Neva today», телеканал «Санкт-Петербург» и «МК в Питере». «Петербургский предприниматель», как его называли в СМИ, предлагал национализировать иностранные компании и называл это путём по спасению экономики.



Стиль изложения в колонке Бурчика обусловлен жанром доноса, здесь все понятно, претензий быть не может. Но заголовок, конечно, оскорбляет эстетическое чувство героев материала. «Среда петербургских журналистов» предлагает автору профессиональную помощь в редактировании при написании будущих текстов.



«Фонтанка.ру»

