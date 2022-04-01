В Петербурге проснулись ежи! Они шуршат по округе в поисках съестного

В Петербурге заметили первых ежей, проснувшихся после зимней спячки. Как рассказывают в соцсетях очевидцы, колючие активно ищут, чем бы поживиться.



«Первый в этом году. Угостила этого приятеля куском сырой куры. Надеюсь, это помогло ему без потерь перенести сегодняшнюю холодную ночь», — отметила 1 апреля подписчица группы «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Ежа она заметила в одном из парков на юге города.