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    В Петербурге проснулись ежи! Они шуршат по округе в поисках съестного

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    В Петербурге заметили первых ежей, проснувшихся после зимней спячки. Как рассказывают в соцсетях очевидцы, колючие активно ищут, чем бы поживиться.

    «Первый в этом году. Угостила этого приятеля куском сырой куры. Надеюсь, это помогло ему без потерь перенести сегодняшнюю холодную ночь», — отметила 1 апреля подписчица группы «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Ежа она заметила в одном из парков на юге города.

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    Другой целеустремленный еж искал пропитание вчера вечером на территории детского сада в Гатчине. Кажется, все прошло успешно: на кадрах очевидца видно, как животное что-то ест.

    vk.com

    Дарья Меркулова

    Обычно ежи выходя из спячки, когда на улице становится стабильно тепло и есть пропитание. В основном они едят насекомых, но могут полакомиться ягодами и фруктами, а иногда даже мышами.

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    Комментарии (4)

    -4°
    И молоком их не угощайте, они лактозу не переваривают
    VKuser49193372
    Они хорошие
    265056402
    сейчас они разбросают весь мусор с зимы))
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