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В Италии босоногий словак угнал самолет, но в небе его ждал французский истребитель

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История, достойная кинематографа, произошла в Италии. Там неизвестный мужчина угнал пассажирский самолет. Подробности 30 марта сообщает RaiNews.

Пилот, сев в кабину, взял курс на Францию. На свою беду, он пролетел над несколькими секретными военными объектами, над которыми вообще-то перемещаться нельзя. Среди них — военно-морская база Тулон, порт приписки атомных подлодок и аэропорт. У угонщика, к слову, не было ни плана полета, на радиосвязи. Во Францию он летел на малой высоте.

На перехват самолета был отправлен французский истребитель Mirage 2000. Военные летчики заставили мужчину посадить самолет на аэродроме Экс-ле-Миль. Там его задержала полиция. Мужчина передал сотрудникам письмо на английском языке. Его содержание пока не разглашается. Об угонщике тоже известно немного, лишь то, что он уроженец Словакии и ему 33 года. В момент задержания у него не было ни документов, ни обуви. В участок его увезли в носках.

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Комментарии (3)

265055770
Самолет-то какой марки был? Сесна или Боинг?
07A
Руст отдыхает. 21 век, лучшее в мире ПВО НАТО, а босоногий парень на кукурузнике летает над сверхсекретными объектами! Не везет западным воякам с босоногими, то вьетминь, то ИГИЛ, то талибы, а теперь еще и неграмотный пастух словак! Прогнила система!
Piter Russo
В Лувр летел - Мону Лизу смотреть..
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