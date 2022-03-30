«Мы должны усилить экономическое давление». Премьер Великобритании против снятия санкций на фоне новых поставок оружия Киеву

«Это абсолютно верно, что мы должны удвоить нашу военную поддержку, которую мы оказываем. Мы должны усилить экономическое давление на Владимира Путина, и это абсолютно непостижимо, чтобы какие-либо санкции были сняты просто потому, что достигнуто прекращение огня. Это было бы абсолютно немыслимо», — цитирует выступление Джонсона в британском парламенте 30 марта российское информагентство РИА Новости .

Отказываться от санкционного давления на Российскую Федерацию в случае прекращения огня на Украине нельзя. В этом уверен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

29 марта после переговоров Киева с Москвой в Стамбуле замглавы Минобороны России Александр Фомин заявил, что Россия снижает военную активность сразу на двух направлениях: киевском и черниговском. В тот же день министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в дальнейшем Москва сконцентрирует свои усилия на «освобождении Донбасса».



Минувшей ночью постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила о готовности Соединённого Королевства сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, если от Киева поступит соответствующее обращение. «Мы хотим помочь всеми возможными способами», — цитировал ТАСС Вудворд.



Утром 30 марта британская пресса сообщила, что Великобритания может передать Киеву ранее не поставлявшиеся виды вооружений, включая самоходные артиллерийские установки. До сих пор Великобритания поставляла Киеву не наступательные виды вооружений. Накануне спецоперации ВС РФ Лондон перебросил Киеву в том числе противотанковые ЗРК.



Накануне саммита НАТО в Брюсселе американские СМИ сообщали о готовности Вашингтона передать Киеву современные ракетные комплексы. На саммите стало известно, что НАТО создаст четыре новые ударные группы в Восточной Европе, а США могут передать Киеву противокорабельные ракеты. 30 марта генсек НАТО объяснил усиление военного присутствия в ЕС «обеспечением мира».

