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Генсек НАТО объясняет наращивание войск США в ЕС «обеспечением мира»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что наращивание на территории ЕС американского военного контингента не нарушает положений Основополагающего акта Россия — НАТО, который был подписан в Париже в 1997 году. О создании новых ударных группировок НАТО в Восточной Европе было объявлено на саммите альянса на прошлой неделе.

«Направляя войска, мы обеспечиваем достоверный фактор сдерживания», — цитирует ТАСС ответ Столтенберга из интервью французскому Le Monde на вопрос, не нарушает ли переброска американцев в Европу прежних договорённостей с Москвой.

президент США Байден и генсек НАТО Столтенберг
президент США Байден и генсек НАТО СтолтенбергФото: скриншот YouTube / NATO news
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Столтенберг утверждает, что это необходимо «не для провоцирования конфликта, а для его предотвращения и обеспечения мира», что размещение новых войск НАТО в странах Европы призвано дать Москве четкий сигнал и «не допустить перерождения конфликта».

«Не должно быть недопонимания в том, что нападение на одного из наших союзников вызвало бы реакцию всего альянса», — добавил генсек НАТО.

Вместе с тем Столтенберг призвал с осторожностью оценивать заявления по итогам переговоров России и Украины в минувший вторник. «Давайте с осторожностью подходить к оценке некоторых занятых позиций, — призвал Йенс Столтенберг. — Решение о возможном нейтральном статусе также остается за Украиной».

По итогам переговоров представители Москвы заявили, в частности, что Россия сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях, что по словам помощника Владимира Путина Владимира Мединского не означает прекращения огня. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что дальше военные сосредоточат усилия на «освобождении Донбасса».

президент США Байден и генсек НАТО Столтенберг
президент США Байден и генсек НАТО СтолтенбергФото: скриншот YouTube / NATO news

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Комментарии (19)

267188598
НАТО - шабаш холуёв сша против России
X-кот
так они действительно боятся. только боятся "по-культурному", по интеллигентски... не предлагают сразу пристрелить всех собак
267188598
Точно пишут - НАТО - это главный гопник и бандит Европы. Но, как гутарил Макрон - смерть его мозга близко! Молодец, манул !
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