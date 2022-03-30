Генсек НАТО объясняет наращивание войск США в ЕС «обеспечением мира»

«Направляя войска, мы обеспечиваем достоверный фактор сдерживания», — цитирует ТАСС ответ Столтенберга из интервью французскому Le Monde на вопрос, не нарушает ли переброска американцев в Европу прежних договорённостей с Москвой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что наращивание на территории ЕС американского военного контингента не нарушает положений Основополагающего акта Россия — НАТО, который был подписан в Париже в 1997 году. О создании новых ударных группировок НАТО в Восточной Европе было объявлено на саммите альянса на прошлой неделе .

Столтенберг утверждает, что это необходимо «не для провоцирования конфликта, а для его предотвращения и обеспечения мира», что размещение новых войск НАТО в странах Европы призвано дать Москве четкий сигнал и «не допустить перерождения конфликта».



«Не должно быть недопонимания в том, что нападение на одного из наших союзников вызвало бы реакцию всего альянса», — добавил генсек НАТО.



Вместе с тем Столтенберг призвал с осторожностью оценивать заявления по итогам переговоров России и Украины в минувший вторник. «Давайте с осторожностью подходить к оценке некоторых занятых позиций, — призвал Йенс Столтенберг. — Решение о возможном нейтральном статусе также остается за Украиной».



По итогам переговоров представители Москвы заявили, в частности, что Россия сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях, что по словам помощника Владимира Путина Владимира Мединского не означает прекращения огня. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что дальше военные сосредоточат усилия на «освобождении Донбасса».