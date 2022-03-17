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«Может, мне самому стоит убираться дома». Попавший под санкции миллиардер Фридман рассказал, как он стал «пленником» в Лондоне

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Миллиардер Михаил Фридман рассказал о своем положении после начала российской спецоперации на Украине и введенных санкций.

«Может, мне самому стоит убираться дома. <...> Это нормально. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате в общежитии с четырьмя другими мужчинами, но после 35 лет это стало неожиданностью», — заявил Фридман 17 марта в интервью Bloomberg.

По его словам, он чувствует себя «пленником» в Лондоне, так как его карты и счета оказались заблокированными, поэтому он даже не может заплатить за уборку. Обладатель израильского паспорта не может выехать и в Израиль. При этом Фридман признает, что его трудности — ничто в сравнении со страданиями украинцев.

Бизнесмен также посетовал, что не понимает, почему он попал в санкционный список. «Если люди у власти в ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к [президенту РФ Владимиру] Путину и сказать ему прекратить [спецоперацию], то, боюсь, у нас у всех большие проблемы», — заметил олигарх.

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Комментарии (17)

267054255
А у самого или у жены ручки отсохнут убрать?
Piter Russo
У него нет налички? Да не поверю! Это ж гражданин Израиля из СССР - России. И нет налички - это анекдот какой-то..
Убираться самому - с учётом размера его дома как раз сам к концу операции уборку может даже и не закончит, и возможно даже по стройнеет)
Эд Хэммет
Бенефициары режима должны разделить его судьбу. А сказки, типа я не такая, я жду трамвая, не прокатят. Жирным котам пора сесть на диету.
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