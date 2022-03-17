«Может, мне самому стоит убираться дома». Попавший под санкции миллиардер Фридман рассказал, как он стал «пленником» в Лондоне

Миллиардер Михаил Фридман рассказал о своем положении после начала российской спецоперации на Украине и введенных санкций.



«Может, мне самому стоит убираться дома. <...> Это нормально. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате в общежитии с четырьмя другими мужчинами, но после 35 лет это стало неожиданностью», — заявил Фридман 17 марта в интервью Bloomberg.



По его словам, он чувствует себя «пленником» в Лондоне, так как его карты и счета оказались заблокированными, поэтому он даже не может заплатить за уборку. Обладатель израильского паспорта не может выехать и в Израиль. При этом Фридман признает, что его трудности — ничто в сравнении со страданиями украинцев.

