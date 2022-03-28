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Женщина попала под поезд Москва — Петербург. От дороги её отвлекал телефон

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Несовместимые с жизнью травмы получила 48-летняя жительница Ленинградской области, оказавшаяся на пути «Сапсана». Об этом «Фонтанке» 28 марта сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

Женщина погибла на станции Поповка незадолго до половины десятого часа вечера субботы, 26 марта. По данным транспортной полиции, она шагнула на железнодорожные пути на красный, гудок остался неуслышанным.

Причиной её невнимательности считают смартфон — перед гибелью женщина была увлечена разговором. Она погибла на месте.

Расписание поездов случившееся не сбило, уточнили в ведомстве. Все обстоятельства гибели пешехода выясняют транспортные полиция и СК.

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Комментарии (1)

Ганс-Дитрих Геншер
Разговор в кабине машиниста:
— Знаешь Анну Каренину?
— Нет, а что?
— Да ничего, проехали.
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