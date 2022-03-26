Путин велел вернуть половину стоимости путевок в детские лагеря

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возмещение половины трат на детские путевки, но с условием. Документ 26 марта опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить возмещение всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 года путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50 процентов стоимости туристского продукта», — говорится в сообщении.

Речь идет о путевках, даты заезда по которым начинаются с 1 мая 2022 года. Максимум, что можно получить, — 20 тысяч рублей за одну путевку.