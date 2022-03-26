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Путин велел вернуть половину стоимости путевок в детские лагеря

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возмещение половины трат на детские путевки, но с условием. Документ 26 марта опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить возмещение всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 года путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50 процентов стоимости туристского продукта», — говорится в сообщении.

Речь идет о путевках, даты заезда по которым начинаются с 1 мая 2022 года. Максимум, что можно получить, — 20 тысяч рублей за одну путевку.

Срок исполнения поручения — 30 марта.

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Комментарии (10)

vrun
Как это? Вернуть 50%, но получишь не более 20 тыс.рублей? У нас что, все путёвки по 40 тыс.? А если 45 или 50 или более тыс.? Т.е. указ президента и не указ исполнителям?
274544487
Спасибо родному Сталину за счастливое детство!
261768501
А что случилось-то?
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