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В Петербурге неизвестные принесли к дверям активисток навоз и оставили надписи о «предательстве родины»

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В Петербурге неизвестные испортили двери квартир активисток Дарьи Хейкинен и Кристины Воротниковой красными надписями «Предатель», а на ковриках рядом оставили навоз. Девушки сообщили об этом 25 марта. Хейкинен написала о случившемся в своем телеграм-канале, а Воротникова рассказала «Фонтанке».

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«Подумать только, ради меня какого-то гопника наняли, заставили шариться по Купчаге, рисковать быть ***** (избитым) моим соседом амбалом и сыпать навоз! <...> Всем, кто ждет подобную весточку, хочу сказать: отмывается быстро и легко. На краске бабки, видимо, попилили», — прокомментировала инцидент Воротникова.

Она уточнила, что подавать заявление в полицию не собирается. Вторая пострадавшая активистка в правоохранительные органы уже обратилась.

Ранее об аналогичных посланиях рассказывали активисты из Москвы. Запугивают не только политических активистов: экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что нашел у квартиры свиную голову в парике, а на двери — наклейку с украинским гербом и антисемитской надписью на немецком языке.

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Комментарии (33)

Pilat
Иными словами Фонтанка говорит - что активисты бывают только те, кто против России.
Странный заголовок и текст статьи.
И еще более странно, что навоз аккуратно положили на коврик.
Что наводит на мысль об инсценировке для пиара.
Ref
И где они взяли навоз?
Latronaxe
Комменты читать ещё веселее. Сразу видны свиные визги квасных троллей-патриотов.
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