Геополитика школьной тарелки. Заставит ли продовольственная инфляция экономить на детях

Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Постановление о поддержке поставщиков социального питания опубликовали на сайте Смольного 24 марта. Документ объясняет, как теперь по соглашению сторон могут меняться условия контрактов по организации питания в школах, детских садах, спортивных интернатах, социальных учреждениях, больницах.

Чиновники предлагают сделать 100%-ное авансирование закупок продуктов в период с 1 апреля до 30 июня. Это «закроет» всю четвертую четверть в школах. В Смольном также готовы заплатить вперед за 50% от стоимости услуги. Дальнейшее авансирование будет продолжено при подтверждении закупки 50% необходимой массы продуктов.



Ранее с поставщиками расплачивались уже по факту выполненного задания. Однако 8 марта вступил в силу новый федеральный закон, который разрешает менять существенные условия госконтрактов. Эта новелла и позволила Смольному разработать меры поддержки по уже заключенным договорам.

Участники рынка социального питания отреагировали на это постановление с разной степенью скепсиса. Чиновники, по мнению бизнеса, руководствовались принципом «дожить бы до лета», когда школы закрыты и работают только дежурные детские сады. Для поставщиков это традиционно провальное время. Предприниматели говорят, что ощутили рост цен ещё до украинских событий. «Фонтанка» измеряла рост продуктовой инфляции на примере кастрюли с борщом. В среднем по стране за год стоимость условной кастрюли выросла с 222,5 до 280,1 рубля, или на 25,9%. Овощи растут в цене быстрее мяса. Если убрать из блюда говядину, стоимость вегетарианского борща вырастет с 38,9 до 61,9 рубля, что составляет уже 59%.

Те, кто занимается организацией питания, то есть готовят на своих площадках и развозят супы и каши в термосах по школам, ещё имеют зазор на шаг влево-вправо.



Так, по данным «Фонтанки», подрядчик КСП Красносельского района «Комбинат № 1» ещё в начале марта разослал уведомление по школам Пушкинского района о замене некоторых позиций в меню. В документе говорилось о «не прогнозируемой» ставке ЦБ и о сокращении поставок некоторых продуктов. «В связи с геополитической и экономической ситуацией» поставщик уведомил о замене шницеля рубленного из говядины на запеченную печень, гуляш теперь будут готовить из курицы, а не из свинины, а из салатов исчезнут помидоры.

Перед тем как выпустить проект документа с мерами поддержки, в Смольном провели совещание с бизнесом. Ситуация была названа «крайне сложной». Предприниматели озвучили свои предложения, в числе главных — изменение методики расчета цен и индексация уже заключенных госконтрактов.

Компания «Артис-детское питание» (заключено более 400 контрактов) изложила свою позицию в письме губернатору Александру Беглову (есть в распоряжении «Фонтанки»). В документе говорится о том, что «галопирующий» рост цен и требование оптовиков 100%-ной предоплаты ведут к форс-мажору и срыву контрактных обязательств.



Представители «Артиса» предложили свой список мер поддержки, среди которых незамедлительная индексация цен всех контрактов не менее чем на 30%, авансирование или плата за поставленный товар в течение не более 5 дней с даты поставки, замена блюд без согласования с заказчиком, ограничение или приостановка проверочных мероприятий. «Непринятие вышеуказанных мер в срочном порядке может привести к банкротству большинства поставщиков, работающих в данной сфере, что, соответственно, приведет к полной остановке поставок и организации питания в учреждениях социальной сферы Санкт-Петербурга», — говорилось в письме.

Директор компании «Альфа-провиант», работающей в Калининском районе, Светлана Ланенкова дает не столь пессимистичный прогноз. По её словам, затраты на покупку продуктов для обеспечения меню выросли на 15%.

«Меню — это предмет контракта, мы его обязаны соблюдать. Мы продукты не заменяем. У нас есть стабилизационный фонд, им и пользуемся, — сказала Ланенкова. — Любой предприниматель, понимая, что происходит такая нестабильность в сфере продовольствия, начинает заранее паниковать. Но когда начинает готовить расчеты, он понимает, что не все так критично. Грубо говоря, вы планировали в этом году купить 125 котлов, но купите 70. Планировали людям к отпуску заплатить премию в оклад, заплатите половину оклада. На питании это не сказывается, это сказывается на развитии предприятия».



У «Альфа-провианта» договорные обязательства заканчиваются в мае. Для поставщика более актуально, по каким расценкам будут формироваться новые контракты. Представители компании вносили предложения по изменению методики расчета.

О том, что цены, устанавливаемые комитетом по госзаказу, далеки от реальности, говорит и Евгений Лобанов, руководитель компании-поставщика продуктов для школ и садов «Продрезерв». По данным СПАРК, у компании только в 2021 году заключено 619 контрактов на поставку продуктов в детские сады Фрунзенского, Кировского, Красносельского и Невского районов.

Лобанов отмечает, что цена за килограмм сахара по госзаказу — 40,25 копейки, компания сейчас его покупает по 87,50 копейки. По словам предпринимателя, поставщики находятся между молотом и наковальней — между оптовиками, повышающими цены, и жесткими обязательствами по контрактам. Лобанов говорит, что ситуацию может исправить индексация уже заключенных контрактов на 40%.

«Необходим комплекс мер, и в первую очередь это индексация той стоимости, которая подписана уже в контрактах, — отмечает он. — Изначально комитет по государственному заказу, формируя предельно допустимые цены, к сожалению, не до конца понимает, что конкурсы проводятся на комплексную поставку питания. Другими словами, в стоимость продуктов входят и доставка, и складская и транспортная логистика. Учитывая, что это социально значимая сфера, детское питание — это ещё обработка автотранспорта, наркологический и алкогольный контроль водителей, медицинские книжки, ковидные обязательства».



«Продрезерв» 23 марта направил уведомление заказчикам, в котором предупреждается о перебоях с поставками продуктов. В списке порядка 30 позиций, включая горох, гречку, сахар, сливочное и подсолнечное масло, сметану, яйца, печень говяжью замороженную, мясо говядины.

«У нас убытки идут с января, — отметил Лобанов. — На текущий момент мы понимаем, что если ничего не произойдет, то остались считанные дни. Мы просто проедаем себя».

Глава управления социального питания Алена Мироненко в беседе с «Фонтанкой» уточнила, что кроме авансирования в дальнейшем рассматриваются другие меры поддержки отрасли, в том числе вариант увеличения стоимости заключенных госконтрактов.

«Формула, как это будет сделано, рассчитывается финансово-экономическим блоком. Наверное, мы отойдем от единой цифры для всех. Подорожание происходило неровно, по некоторым позициям на 500%, по другим — на 10%. Если брать среднеарифметическую цифру, не получится объективного коэффициента. Поэтому логично рассматривать по каждой позиции отдельно», — уточнила Мироненко.



Также операторам питания хотят разрешить заменять блюда в меню. «Мы не говорим о замене качественных продуктов на продукты более низкого сорта. Мы все равно реализуем принципы рационального, сбалансированного, здорового питания. Но СанПиН нам позволяет сделать эту замену в рамках одного вида пищевой продукции, — объяснила Мироненко. — Например, говядину заменить на мясо птицы, молоко на сыр, в некоторых случаях на яйцо куриное. Понятно, что это будет другое блюдо, но такая замена возможна».

Стоит отметить, что рынок социального питания — это не только здоровые и сытые дети и пациенты больниц. Это еще и серьезный бизнес — оборот этого рынка оценивается минимум в 22 млрд рублей. Последние три года его штормило. Менялись лидеры отрасли и правила игры. Приходили и уходили новые люди. Проводились проверки и возбуждались уголовные дела. Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

