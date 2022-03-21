Борщ за 300. Кастрюля свекольного супа в Петербурге подорожала на четверть

Фото: Igor Lukin/ pixabay.com Поделиться Поделиться







Жизнь среднестатистического россиянина крутится вокруг пары ключевых показателей — зимнего индекса оливье и нетленного борщевого набора. Туда входят основные овощи для приготовления этого супа: картофель, капуста, свекла, морковь, лук. И как сообщали СМИ со ссылкой на Росстат в феврале, еще до начала боевых действий на Украине, за последние пять лет этот борщевой набор подорожал вдвое, то есть на 100%. Как подсчитала «Фонтанка», примерно 60% роста стоимости овощей пришлись на последний год.

«Фонтанка» сравнила цены на продукты, которые необходимы для приготовления борща на вторую неделю марта 2022 года по отношению к аналогичной по счету неделе марта 2021 года. Поскольку свекла отсутствует в недельных отчетах Росстата, а данных за март 2022 года еще нет, для расчетов бралась средняя цена в феврале 2022 года по отношению к марту 2021-го. Также в свой борщевой набор мы добавили говядину. Она подорожала заметно меньше овощей, и с ней выраженное в процентах подорожание кастрюли борща не выглядит катастрофой.



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В наш котелок мы положили полкило говядины, 400 граммов картофеля, 250 граммов капусты, 300 граммов свеклы, 100 — моркови, 150 — репчатого лука. В среднем по стране за год стоимость такой кастрюли выросла с 222,5 до 280,1 рубля, или на 25,9%. Если убрать отсюда говядину, стоимость вегетарианского борща вырастет с 38,9 до 61,9 рубля, что составляет уже 59%.

Если рассматривать каждый овощ по отдельности, самая дорогая составляющая — это капуста. За год в стране она подорожала в среднем более чем в три раза. Картофель вырос в цене на 42%, свекла — на 33,8%, морковь — на 31,2%. На их фоне рост цен на говядину в 18,8% кажется детским лепетом, но самым экономичным продуктом стал лук-репка, который за год прибавил всего 9,7%.

Если сравнивать последнюю неделю перед спецоперацией (18–25 февраля) и вторую неделю марта (4–11 марта), здесь самым подорожавшим продуктом будет морковь. За две недели ее средняя цена выросла на 6%, что в общем-то для 14 дней и средней температуры по всей стране не так мало, как кажется. Следом капуста (5,8%), лук (3,6%), свекла (2,8%) и картофель (2,4%). Последняя — говядина, цена которой выросла всего на 1,9%.



В Петербурге, очевидно, жизнь дорожает быстрее, чем в среднем по стране, не отстает и кастрюля борща. В марте прошлого года она обходилась петербуржцам за 239,5 рубля, а сейчас уже по 306,8. Разница составляет 67 рублей, или 28%. Без мяса — 24 рубля, или соответственно 61%. Здесь, как и на федеральном уровне, лидером подорожания стала капуста, за год подорожавшая на 221%. Цены на морковь выросли почти в 1,5 раза, на картофель и свеклу — на треть. Говядина (+21,5%) обгоняет лук (17,2%).

Через две недели после начала боевых действий нехитрый набор продуктов для борща в Петербурге подорожал на 3,8%, что на 1,1% выше, чем по стране. Морковь за этот период подскочила на 8%, капуста — на 4,4%, свекла — на 4,1%. Почти не двинулся с места картофель, а вот цены на говядину увеличились на 3,6%.

В голове стоит держать, что это официальные данные главного российского статистического ведомства. Эти цифры попадают на стол принимающим решения людям во власти. В отдельно взятом супермаркете у дома цифры будут совершенно другими. Поэтому информация о том, что за последние недели борщевой набор в Петербурге подорожал на 56,5%, основанная на данных одного единственного магазина, не отражает объективную ситуацию по городу. Иллюзий насчет официальных данных тоже питать не стоит. Получается, реальная стоимость кастрюли борща выросла не менее чем на 25%.

