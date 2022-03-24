От последствий ковида умер автор формата GIF, взорвавшего соцсети через 20 лет после создания

Создатель формата изображений Graphics Interchange Format (GIF), один из главных архитекторов America Online Стивен Уилхайт скончался в США, сообщает 23 марта телеканал NBC.



По словам его супруги, он умер от последствий коронавируса 14 марта, через несколько дней после своего 74-летия. У него остались жена, сын, четверо пасынков, 11 внуков и трое правнуков.



Уилхайт начал свою карьеру в поставщике онлайн-услуг CompuServe — старейшем из информационных сервисов «большой тройки». Во время работы там в 1987 году Уилхайт создал формат GIF, который позволил умещать серию изображений в сжатом формате и быстрее передавать графические данные в условиях малой мощности оборудования. Этот формат стал удобным инструментом для простых анимаций и графиков. А спустя годы, в начале 2010-х формат «взорвался», став основным методом передачи эмоций и мемов в социальных сетях.

