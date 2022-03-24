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От последствий ковида умер автор формата GIF, взорвавшего соцсети через 20 лет после создания

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Создатель формата изображений Graphics Interchange Format (GIF), один из главных архитекторов America Online Стивен Уилхайт скончался в США, сообщает 23 марта телеканал NBC.

По словам его супруги, он умер от последствий коронавируса 14 марта, через несколько дней после своего 74-летия. У него остались жена, сын, четверо пасынков, 11 внуков и трое правнуков.

Уилхайт начал свою карьеру в поставщике онлайн-услуг CompuServe — старейшем из информационных сервисов «большой тройки». Во время работы там в 1987 году Уилхайт создал формат GIF, который позволил умещать серию изображений в сжатом формате и быстрее передавать графические данные в условиях малой мощности оборудования. Этот формат стал удобным инструментом для простых анимаций и графиков. А спустя годы, в начале 2010-х формат «взорвался», став основным методом передачи эмоций и мемов в социальных сетях.

В 2012 году Оксфордский американский словарь объявил GIF словом года благодаря возрождению его популярности среди блогеров. В 2013 году Уилхайт получил премию Webby за вклад в развитие Интернета.

Он вышел на пенсию в начале 2000-х и проводил время в походах и путешествиях.

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Комментарии (3)

guess
Ну писать, что начался повальный падеж от бустерной вакцинации как-то не комильфо))
VKuser199962806
у Фонтанки продолжают умирать только от ковида, или его последствий.
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