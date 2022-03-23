С небес на землю. Суд в Петербурге запретил три сайта с романтичными экскурсиями по крышам

Октябрьский райсуд Петербурга запретил три сайта с предложениями о платных прогулках по крышам. Изучать город, посчитали там, гораздо безопаснее с высоты человеческого роста.
Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 23 марта, на веб-ресурсах обнаружили контент, пропагандирующий «руфинг» — субкультуру, приверженцы которой исследуют кровли зданий и сооружений, чтобы пощекотать нервы или с непривычной точки зрения посмотреть на знакомые места.
Организаторы экскурсий предлагают желающим вид на Петропавловскую крепость, Литейный и Невский проспекты. За отдельную плату — фотосессию в декорациях закатного неба и персонального гида.
«Размещенные в сети Интернет видеоматериалы способствуют подражанию и повторению действий, содержащихся в них, что создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, формирует у несовершеннолетних легкомысленное отношение к собственной жизни и здоровью и жизни и здоровью окружающих лиц», — сообщили в пресс-службе.
В июле прошлого года Сестрорецкий райсуд признал незаконными еще два сайта, с помощью которых продавались экскурсии по крышам Петербурга. Веб-ресурсы не были особо популярными.