Романтичным экскурсиям по крышам в центре Петербурга перекрывают кислород из Сестрорецка

Сестрорецкий районный суд вынес решение по иску прокурора о признании вне закона сайтов, через которые продаются экскурсии по крышам. Об этом 19 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Речь идёт всего о двух ресурсах из множества. Причем эти даже не из топа выдачи поисковиков. По информации пресс-службы, прокурору не понравилась романтизация руфинга. Мол, описание на сайтах формирует позитивное отношение несовершеннолетних к лазанью по крышам.
«Уникальное свидание на крыше в Санкт-Петербурге запомнится вашей второй половинке навсегда», — говорит один из сайтов.
«Крыша является общим домовым имуществом и ее необходимо использовать лишь по ее прямому назначению — она является конструктивной защитой всего дома», — сказал суд и требования административного истца удовлетворил.