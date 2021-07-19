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Романтичным экскурсиям по крышам в центре Петербурга перекрывают кислород из Сестрорецка

Сестрорецкий районный суд вынес решение по иску прокурора о признании вне закона сайтов, через которые продаются экскурсии по крышам. Об этом 19 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Речь идёт всего о двух ресурсах из множества. Причем эти даже не из топа выдачи поисковиков. По информации пресс-службы, прокурору не понравилась романтизация руфинга. Мол, описание на сайтах формирует позитивное отношение несовершеннолетних к лазанью по крышам.

«Уникальное свидание на крыше в Санкт-Петербурге запомнится вашей второй половинке навсегда», — говорит один из сайтов.

«Крыша является общим домовым имуществом и ее необходимо использовать лишь по ее прямому назначению — она является конструктивной защитой всего дома», — сказал суд и требования административного истца удовлетворил.

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Комментарии (4)

266147780
Данное решение не будет иметь никакой силы. Во первых у нас не прецедентное право в стране. Во вторых не было ответчика насколько понятно из статьи. В третьих пользование общедомовым имуществом определяется федеральным законодательством . Если замок не взламывали то нарушения каких либо законов нет. Есть еще очень старое письмо минстроя где описывается что крыша для технических нужд, но в свете того , что сейчас многие кровли имеют леерное ограждение и по сути являются террасами, то письмо неактуально.
Агроном аэродрома
"Крыша является общим домовым имуществом" - получается, чтобы разрешить или запретить доступ на крышу, нужно 100% согласие или несогласие собственников помещений? А у суда оно есть? :))
Riptide
"Уникальное свидание на крыше в Санкт-Петербурге запомнится вашей второй половинке навсегда" - нормально так, у них только ещё свидание, а она уже вторая половинка, навсегда.
Что ж мне нравится!
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