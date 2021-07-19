Романтичным экскурсиям по крышам в центре Петербурга перекрывают кислород из Сестрорецка

Сестрорецкий районный суд вынес решение по иску прокурора о признании вне закона сайтов, через которые продаются экскурсии по крышам. Об этом 19 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Речь идёт всего о двух ресурсах из множества. Причем эти даже не из топа выдачи поисковиков. По информации пресс-службы, прокурору не понравилась романтизация руфинга. Мол, описание на сайтах формирует позитивное отношение несовершеннолетних к лазанью по крышам.



«Уникальное свидание на крыше в Санкт-Петербурге запомнится вашей второй половинке навсегда», — говорит один из сайтов.

