Не бежать сломя голову. Как покупать квартиры в условиях неопределенности

Максим Ельцов:



С 1 марта количество объектов, выставленных в продажу, значительно снизилось. Многие продавцы на вторичном рынке приостановили сделки, так как не знают, что делать с рублями. Похожая картина на первичном: застройщики использовали разные стратегии, но, преимущественно, повышали цены вслед за спросом, а часть — снимала объекты с продажи.



В результате мы получили, с одной стороны, снижение спроса, т.к. многие продавцы не готовы продавать. А с другой стороны — спрос среди тех, кто пытался пристроить ипотечные кредиты, уже одобренные по низким ставкам, и тех, кто видит, что еще действует ипотека с господдержкой и семейная с низкими ставками. Ведь есть подозрение, что в апреле ставки будут намного выше, в том числе и по программам господдержки и семейной ипотеки.



На фоне снижения предложения это приводит к тому, что цены растут — не столь интенсивно, но это естественный процесс.



В любом случае, количество ипотечных заемщиков неуклонно снижается, потому что семейная ипотека и ипотека с госсубсидированием все же имеют ограничения. В лучшем случае, это 10–20% от пикового объема ипотечных сделок, а в лучшие времена доля ипотеки на первичном рынке достигала 80%. На сколько хватит этого спроса? По моему мнению, есть 2–3 недели. Если мы не увидим внятную господдержку по субсидированию ипотеки на каком-то уровне, пусть даже это будет 10%, рынку недвижимости будет тяжело — рублевый спрос выдохнется.

