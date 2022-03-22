Сериал-продолжение «Секса в большом городе» продлили на второй сезон

Сериал «И просто так» — продолжение истории «Секса в большом городе» — продлили на второй сезон. Об этом 22 марта сообщило издание Deadline.



Из-за успеха сериала — он стал самой просматриваемой премьерой на HBO Max — продюсер Майкл Патрик Кинг с коллегами решили продолжить снимать историю журналистки Кэрри Брэдшоу и ее подруг.



После выхода первых серий «И просто так» разразился скандал вокруг исполнителя роли Бига актера Криса Нота — несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии. Нот неоднократно отрицал все обвинения.

