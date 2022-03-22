Сериал-продолжение «Секса в большом городе» продлили на второй сезон

Сериал «И просто так» — продолжение истории «Секса в большом городе» — продлили на второй сезон. Об этом 22 марта сообщило издание Deadline.
Из-за успеха сериала — он стал самой просматриваемой премьерой на HBO Max — продюсер Майкл Патрик Кинг с коллегами решили продолжить снимать историю журналистки Кэрри Брэдшоу и ее подруг.
После выхода первых серий «И просто так» разразился скандал вокруг исполнителя роли Бига актера Криса Нота — несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии. Нот неоднократно отрицал все обвинения.
Также во время съемок скончался один из актеров первого состава сериала — Уилли Гарсон, исполнитель роли Стэнфорда.
Самой большой интригой сериала был вопрос — появится ли в кадре персонаж Саманты Джонс, ведь актриса Ким Кэтролл отказалась играть в продолжении культовой картины. Но в первом сезоне присутствие Саманты сценаристы обозначили только текстовыми сообщениями в переписке с Кэрри.
Исполнительными продюсерами первого сезона «И просто так» стали исполнительницы главных ролей Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, а также Майкл Патрик Кинг и другие.
Дата выхода второго сезона пока неизвестна.
Оригинальный сериал «Секс в большом городе» выходил с 1998 по 2004 год на канале HBO и стал культовым в США и за его пределами.