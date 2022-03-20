Обрушение трубы ТЭЦ в Петропавловске попало на видео. Её мог сдуть ветер

В городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (Казахстан) 20 марта обрушилась одна из трёх труб ТЭЦ-2. По предварительной версии департамента по ЧС, её сдул сильный ветер, сообщает Петропавловск.news .

Есть информация о том, что обломки трубы упали на котельную, в которой могли находиться люди. Сведений о пострадавших пока нет. По данным областной прокуратуры, неизвестно местонахождение одного человека — машиниста-обходчика, ведётся его поиск. Территория ТЭЦ-2 оцеплена, на месте работают экстренные службы. Возбуждено уголовное дело.

На ТЭЦ отключены два котлоагрегата и три турбоагрегата. В городе начались перебои с теплом, отмечает издание.



Первая дымовая труба ТЭЦ-2 высотой 150 метров и весом несколько тысяч тонн была введена в эксплуатацию в 1961 году. В 2016 году она проходила ремонт. Местные жители опасаются за две другие трубы: завтра в Петропавловске ожидается ещё более сильный ветер, до 28 м/с.



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