Сильный ветер в Новороссийске сдул грузовик

«Газель» легла на бок под мощными порывами ветра в Новороссийске. Видео необычного ДТП публикуют очевидцы в социальных сетях 20 марта. В городе действует штормовое предупреждение.

На проспекте Ленина в очереди под красным сигналом светофора ветер начал раскачивать «Газель». Не выдержав напора, грузовик упал на бок. Как сообщил начальник муниципальной «Службы Спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем телеграм-канале, происшествие обошлось без пострадавших.



В Новороссийске вторые сутки бушует стихия, накануне фиксировали порывы ветра до 28 м/с. Сегодня они могут достигать 35 м/с — это ураган, предупреждает ГУ МЧС России по Краснодарскому.

