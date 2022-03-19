В полнолуние ничего не трогай: когда сеять капусту на рассаду в 2022 году

Чтобы капуста устроила вас по всем параметрам, нужно учесть много нюансов Фото: Дарья Пона / 74, RU Поделиться Поделиться







Всё ближе те дни, когда в садах и огородах взойдут свежие овощи и ягоды, а пока надо немного потрудиться, чтобы урожай получился богатым, вкусным и питательным. И в этом деле важна каждая мелочь — даже даты, в которые надо сажать на рассаду те или иные растения. Здесь-то и пригождается лунный календарь. Мы изучили его вдоль и поперек, чтобы выяснить, когда сажать капусту на рассаду в 2022 году и в какие дни этого делать категорически не стоит.

Когда высаживать капусту в 2022 году

В этом вопросе надо учитывать особенности разных сортов и ориентироваться на сроки высадки рассады в открытый грунт. Для капусты оптимальный возраст для высадки на ПМЖ варьируется от 42 до 58 суток (у поздних сортов капусты возраст рассады меньше, чем у средних и ранних, потому и такой разбег). Получается, если благоприятная погода устанавливается в регионе обычно к началу мая, то семена капусты на рассаду нужно высевать в первой половине марта.



Сроки высадки также могут отличаться в зависимости от места посева. Если вы решите выращивать капусту в теплице (что, в принципе, делают редко), посеять семена можно раньше. При этом важно знать дату, когда почва и воздух в теплице достаточно прогреются. Помните, что капуста — довольно холодостойкое растение и может выдержать кратковременные заморозки.

Когда сеять капусту в 2022 году по лунному календарю

Помнить о лунном календаре при посеве важно потому, что капуста созревает над поверхностью почвы, и сеять семена желательно на растущую Луну. А вот в новолуние и полнолуние посевы не проводят.



Благоприятные и неблагоприятные дни для посева капусты в 2022 году Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Рекомендации по посадке капусты

— Семена капусты можно сеять как предварительно замоченными, так и сухими, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Николай Хромов. — Главное, разместить их в рыхлую и плодородную почву, а емкости снабдить обязательными отверстиями для дренажа и дренажным слоем в виде перлита толщиной в сантиметр. Обычно семена сеют в общие емкости, а когда рассада достигнет определенного размера и обзаведется парой настоящих листочков, ее пикируют в отдельные емкости. Семена заглубляют обычно на глубину около 7 мм.



Высевать семена капусты лучше так, чтобы между рядками было примерно три сантиметра свободной земли. Чтобы вам потом легче было рыхлить почву, поливать и пикировать растения. После посева емкости обязательно накройте стеклом или пленкой и уберите в место с температурой примерно 20 градусов тепла. Чем стабильнее будет температура, тем лучше. Как только появятся всходы, пленку или стекло уберите, а контейнеры поставьте на свет.

— Так как весной обычно естественного освещения не хватает, поскольку день еще довольно короток, то необходимо использовать лампы досветки, — говорит Николай Хромов. — Для капусты оптимален световой день около 13 часов. Чтобы понять, нужны ли лампы досветки, просто включите их днем. Если после этого в комнате сразу стало ярче, значит, досветка нужна. Если ничего не изменилось, то пока лампы можно не включать.

Также старайтесь чаще и крайне аккуратно рыхлить почву, а увлажнять грунт — не более двух раз в неделю. Не переливайте и не пересушивайте земляной ком. На постоянное место рассаду высаживают, когда она окрепнет и обзаведется четырьмя или пятью настоящими листочками. К моменту посадки в окончательные условия почва и воздух должны быть достаточно прогреты, а угроза возвратных заморозков должна быть минимальной.