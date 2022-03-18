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Макрон вновь позвонил Путину, обсудили мирные переговоры

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и российский лидер Владимир Путин созвонились вечером 18 марта. Главы государств обсудили российско-украинские переговоры.

О звонке Макрона сообщает Кремль. Путин заверил французского коллегу, что «в ходе специальной военной операции российские вооружённые силы делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе организуя гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации».

Также был затронут вопрос мирных переговоров между Россией и Украиной. Путин изложил Макрону «принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договорённостей».

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Комментарии (2)

Главный спец по технике консервации
Абждите! О каких ещё договорённостях может идти речь, если по версии России вукраина не выполняла предыдущие договорённости??!
Фомальгаут
Видимо, Макрон решил взять нашего измором.....
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