Неевклидова экономика. Что такое параллельный импорт для России

В России на данный момент установлен принцип национального исчерпания прав: правообладатель официально вводит свой товар в оборот на территории России, и с этого момента перепродавать его может любой посредник, не спрашивая разрешения у производителя. В мире работают еще две концепции: региональная (при которой исключительных прав автор продукции лишается, если оборот начинается в пределах определенного региона, например в ЕС) и международная (в США, Великобритании, Японии, Китае) — именно на нее предложено менять действующую в России систему. Принцип простой: любой предприниматель может поставлять в Россию легально купленную за границей оригинальную продукцию зарубежного правообладателя, при этом не спрашивая у того никакого разрешения. Сейчас, напомним, это могут делать только официальные дистрибьюторы — по правилам и в объемах, которые им согласовал производитель. «Самовольные» поставщики — это и есть параллельный импорт.



История вопроса велика: ФАС регулярно указывал на то, что при национальном принципе исчерпания зарубежные производители получают возможность монополизировать рынок и ограничивать конкуренцию. Однако суды раз за разом вставали на сторону правообладателей, которые замечали, что их продукция каким-то непостижимым образом просачивается в Россию без их ведома. Единственное, чего добились отечественные контрагенты — это разделение понятий «контрафакт» и «параллельный импорт». Прецедентом стало разбирательство между Sony Corporation и компанией ПАГ, которая поставляла в больницу бумагу для аппарата УЗИ, купленную не у японского производителя, а у посредника. Прямого разрешения от Sony на ввоз бумаги ПАГ не получила, партию конфисковали, компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. После прохождения всех апелляционных кругов ПАГ обратилась в Конституционный суд: тот не нашел противоречий основному закону страны, однако подчеркнул, что нельзя устанавливать равное наказание для импортеров контрафакта и поставщиков оригинальной продукции без разрешения. Более того, в случае недобросовестности правообладателя, «параллельный импортер» может быть даже освобожден от ответственности.



Спорить могли бы еще много лет, но теперь сама действительность ускорила принятие решения.

Прежние тревоги: монополизация, заведомая элитарность части рынка — все это теперь несколько померкло. Речь идет о том, чтобы не лишиться важных вещей, которые Россия в сопоставимом объеме не производит. Импортозамещение — любимая вербальная игрушка чиновников, однако темпы его в различных отраслях, мягко говоря, неравномерны. Не говоря уже о том, что импортные поставки сейчас обрубают в считанные дни — либо из-за концептуального решения производителей, либо из-за проблем с логистикой.



На этом фоне резко заговорили об отсутствии у России обязательств как минимум перед теми странами, которые поддержали санкции, в частности — возникло предложение отменить ответственность за использование пиратского ПО. Параллельный импорт из той же серии. Проще говоря, если есть человек, готовый каким-то образом закупить за рубежом тысячу смартфонов или столько же упаковок безальтернативного лекарства и привезти его через Китай или Казахстан в Россию — мешать ему не будут.



Это, впрочем, обобщение. Недаром Роспатент говорит о разработке конкретного перечня товаров под легализацию параллельного импорта. По данным «Фонтанки», еще до встречи с Wildberries в правительство и ФАС приходили письма от участников рынка. В частности — от ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих. Там говорится очевидное: мы полностью зависимы от импортных запчастей, даже АвтоВАЗ производит иностранный автомобиль. Поставки остановились, запасов на складах хватит на 2 месяца. Давайте выведем запчасти и сами машины из таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, а лучше вообще введем мораторий на его действие, подытоживают в письме.



Еще одно послание — от поставщиков медицинского оборудования и комплектующих к нему «Сименс», «Филипс» и других. Напрямую с правообладателями компания работать не может, хотя постоянно предлагает им оформить лицензионное соглашение, но ответов не приходит. Теперь, наверное, и не придет.



Так как вопрос прорабатывается лет семь, более или менее известны и риски. Первый — все то же импортозамещение: какой смысл вкладываться в создание дженериков всех мастей или «приземлять» производство на территорию России, если недоступный вроде бы оригинальный товар все равно привезут из-за границы. По данным «Фонтанки», сейчас обсуждается освобождение от параллельного импорта инвесторов, которые осуществили локализацию.



Второй момент — и он куда ближе потребителю — гарантийное обслуживание. Тормозящий iPhone можно отнести в магазин официального дилера и потребовать починки. Если же вам вполне настоящий смартфон продал усталый мужчина на рынке из клетчатой сумки, его будет сложно потом уговорить и вообще найти. Это самое тонкое место, решений может быть несколько. Во-первых, вывести из-под параллельного импорта только ту продукцию, которую не обслужить без участия правообладателя. Во-вторых, ввезенный таким образом товар маркировать на таможне значком, который позволит оценивать риски (так делают в США). Ну и надеяться, что будет работать закон о защите прав потребителей, который говорит, что требования покупателя должен удовлетворить не только правообладатель, но и импортер, и продавец.



Еще один понятный аргумент против — наплыв контрафакта. Здесь все просто — либо мы доверяем нашей таможне, либо нет. Может быть создана специальная служба для проверки именно параллельного импорта, с отдельными постами и с расширенным досмотром. «Важно отметить, что в отношении продукции, ввозимой параллельными импортерами на территорию России, будут осуществляться все существующие таможенные и контрольные процедуры, что исключает ввоз контрафактной продукции», — говорят антимонопольщики.

