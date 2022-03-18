Закон о фейках в России хотят расширить

Депутаты подготовили поправки в УК РФ и Кодекс об административных правонарушениях для расширения недавно принятых норм о фейках о Вооруженных силах.



«Мы предлагаем привлекать к ответственности за фейки (то есть публичное распространение заведомо ложной информации) не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — об этом 18 марта в своем телеграм-канале написал депутат Александр Хинштейн.

