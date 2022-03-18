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Закон о фейках в России хотят расширить

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Депутаты подготовили поправки в УК РФ и Кодекс об административных правонарушениях для расширения недавно принятых норм о фейках о Вооруженных силах.

«Мы предлагаем привлекать к ответственности за фейки (то есть публичное распространение заведомо ложной информации) не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — об этом 18 марта в своем телеграм-канале написал депутат Александр Хинштейн.

По его словам, в надежной защите от «провокаций, лжи и чернухи» нуждаются все, кто защищает Россию в других странах. В качестве примера он привел российские посольства, торгпредства и дипучреждения и представительства Россотрудничества.

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Комментарии (13)

Klaus_Nesanta
а вот министр иностранных дел публично неоднократно заявлял, что Россия не собирается предпринимать никаких военных действий, по факту вышло наоборот. Получается, он распространял фейк? А вот еще президент говорил, что никогда не повысит пенсионный возраст... Тоже фейк?
Thunder
Да чего уж там мелочиться и цирк изображать? Примите вы "закон" такой: все, кто сомневается в божественности и правильности царя - в Сибирь лес валить
shipland1
Да, да, да, любой госчиновник по определению честен и говорит только правду, а если ты сомневашься, то ты экстремист!
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