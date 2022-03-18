«Коммерсантъ»: Из Росгвардии увольняется «чистильщик» генерал-лейтенант Роман Гаврилов

Заместитель директора Росгвардии Роман Гаврилов написал рапорт об увольнении по выслуге лет. Об этом 17 марта сообщает «Коммерсантъ».



Информации об уходе Гаврилова предшествовали многочисленные сообщения в различных телеграм-каналах о том, что он якобы задержан по уголовному делу. В ведомстве это не комментировали, депутат Госдумы и экс-помощник главы Росгвардии Александр Хинштейн опровергал задержание.



45-летний Роман Гаврилов является выходцем из ФСО, в Росгвардию он перешел в 2017 году. Был руководителем главного управления собственной безопасности ведомства. Он инициировал ряд проверок высшего командного состава, которые привели к громким отставкам и арестам — «Коммерсантъ» называет его «чистильщиком ведомства». Замглавы Росгвардии был назначен летом 2021 года, в этой должности продолжил курировать ГУСБ, также в в его ведении были подразделения спецназначения.

