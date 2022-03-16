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Чернобыльский пенсионер устроил пьяный разворот на Рябовском шоссе и искалечил пассажира

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о «пьяном» ДТП с пострадавшим, которое произошло летом 2020 года. Виновник оказался пенсионером с инвалидностью.

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Авария случилась 12 июня 2020 года около 07:25 на Рябовском шоссе. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Ford Fusion, сообщает 16 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина следовал по шоссе от Окраинной улицы в сторону Всеволожска, перевозя на заднем сиденье непристегнутого пассажира. На регулируемом перекрестке с выездом из войсковой части № 09703-Р он стал разворачиваться — на свой зеленый, но не убедившись в безопасности маневра, — и не увидел ехавший во встречном направлении прямо Renault Logan.

Автомобили столкнулись, «Форд» от удара отбросило вправо, он налетел на поребрик, после чего вылетел на газон. Пассажир «Форда» получил тяжелые травмы.

Свою вину подсудимый признал полностью и в содеянном раскаялся. Суд установил, что мужчина является пенсионером и инвалидом третьей группы, проживал на территории Чернобыля и страдает хроническими заболеваниями. В итоге мужчину признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 2,5 года. Также с него взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

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