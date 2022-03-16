Чернобыльский пенсионер устроил пьяный разворот на Рябовском шоссе и искалечил пассажира

Авария случилась 12 июня 2020 года около 07:25 на Рябовском шоссе. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Ford Fusion, сообщает 16 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина следовал по шоссе от Окраинной улицы в сторону Всеволожска, перевозя на заднем сиденье непристегнутого пассажира. На регулируемом перекрестке с выездом из войсковой части № 09703-Р он стал разворачиваться — на свой зеленый, но не убедившись в безопасности маневра, — и не увидел ехавший во встречном направлении прямо Renault Logan.

Автомобили столкнулись, «Форд» от удара отбросило вправо, он налетел на поребрик, после чего вылетел на газон. Пассажир «Форда» получил тяжелые травмы.