Чернобыльский пенсионер устроил пьяный разворот на Рябовском шоссе и искалечил пассажира

Авария случилась 12 июня 2020 года около 07:25 на Рябовском шоссе. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Ford Fusion, сообщает 16 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина следовал по шоссе от Окраинной улицы в сторону Всеволожска, перевозя на заднем сиденье непристегнутого пассажира. На регулируемом перекрестке с выездом из войсковой части
Автомобили столкнулись, «Форд» от удара отбросило вправо, он налетел на поребрик, после чего вылетел на газон. Пассажир «Форда» получил тяжелые травмы.
Свою вину подсудимый признал полностью и в содеянном раскаялся. Суд установил, что мужчина является пенсионером и инвалидом третьей группы, проживал на территории Чернобыля и страдает хроническими заболеваниями. В итоге мужчину признали виновным по