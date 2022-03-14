Власти Петербурга признали нехватку инсулина и сказали, когда его завезут в аптеки

Два дефицитных вида инсулина появятся в аптеках Петербурга в ближайшее время, заявил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на жалобы на нехватку препаратов для диабетиков.



«Основной ассортимент инсулинов в достаточном количестве имелся и вчера, и сегодня. Речь может идти о двух позициях — «НовоМикс» и «Апидра», которые действительно были в дефектуре в течение короткого времени на прошлой и этой неделе. Сейчас эти поставки состоялись в Петербург. Завтра будут оформлены документы. Завтра-послезавтра эти инсулины появится на полках «Петербургских аптек»», — прокомментировал 14 марта Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург».