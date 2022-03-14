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ДТП с двумя участниками переросло в массовую аварию на КАД

Столкновение шести машин, включая грузовик, собрало многокилометровый затор на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Не обошлось без пострадавших.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Информация о ДТП на 45-м километре внешнего кольца КАД поступила около половины одиннадцатого часа утра 14 марта, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительным данным, сначала там столкнулись два легковых автомобиля, а затем к ним присоединились грузовик и еще три легковые машины.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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По предварительной информации, в результате аварии один человек получил легкие травмы. Поврежденные машины занимают первую и вторую полосы, из-за чего на внешнем кольце образовалась пробка длиной более 5 километров. На месте работают сотрудники эксплуатирующей подрядной организации и, судя по видео, инспекторы ГИБДД.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

NoName1234
Ну что же… опять любители летней резины собрались на кольце
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