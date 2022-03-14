ДТП с двумя участниками переросло в массовую аварию на КАД

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Информация о ДТП на 45-м километре внешнего кольца КАД поступила около половины одиннадцатого часа утра 14 марта, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительным данным, сначала там столкнулись два легковых автомобиля, а затем к ним присоединились грузовик и еще три легковые машины.
По предварительной информации, в результате аварии один человек получил легкие травмы. Поврежденные машины занимают первую и вторую полосы, из-за чего на внешнем кольце образовалась пробка длиной более 5 километров. На месте работают сотрудники эксплуатирующей подрядной организации и, судя по видео, инспекторы ГИБДД.