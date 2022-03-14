FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Петербургский художник изобразил устройства, поставляющие в квартиры россиян «хорошие телепередачи»

8
Печать

Петербургский художник Вадим Соловьев опубликовал 14 марта новый арт, посвященный «Передатчикам Заведомо Допустимых Трансляций». Это такие устройства, которые выбирают, что показывать россиянам, а что нет. На изображении гигантский шар с лицом нависает над псковской панелькой.

«Передатчики Заведомо Допустимых Трансляций — чудо современной гуманистической мысли! Парящие махины день и ночь без устали фильтруют и поставляют в наши дома хорошие телепередачи, безопасную музыку и интернет-сайты. Сложно представить, что за хаос творился бы в головах, если бы не работа этих железнобрюхих гигантов. Страшно подумать», — говорится в описании к работе.

Подписчики Соловьева по традиции продолжили эту историю: «У нас в городе такие есть. Поэтому жителей моего города ничего не беспокоит». «Спасибо им, спасибо! Просыпаешься и прямо чувствуешь, что вокруг исключительно доброе утро! Мир полон гармонии и покоя. Всем врагам стало стыдно, и они стали добрые. Можно весело и свободно начинать новый день — только, конечно, следить, чтобы передатчик был в пределах видимости», — отмечает подписчик.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

revui3
А про Фейсбуки и двойные стандарты он ничего не смог скреативить? Кстати, за 32 года либералы, особенно европейские много что наобещали в плане свобод. Пусть соберёт все обещания и запишет в книжку. После того, как русские дети с женами на отдыхе за границей остались без возможности получить переводы, он ничего не хочет изобразить?
Карабас Барабас
Так это вроде в "Обитаемом острове" описывалось, а художник рискует на пятнашечку уехать за раскрытие секретной информации о российском телевидении и не только.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний