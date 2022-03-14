Петербургский художник изобразил устройства, поставляющие в квартиры россиян «хорошие телепередачи»

Петербургский художник Вадим Соловьев опубликовал 14 марта новый арт, посвященный «Передатчикам Заведомо Допустимых Трансляций». Это такие устройства, которые выбирают, что показывать россиянам, а что нет. На изображении гигантский шар с лицом нависает над псковской панелькой.



«Передатчики Заведомо Допустимых Трансляций — чудо современной гуманистической мысли! Парящие махины день и ночь без устали фильтруют и поставляют в наши дома хорошие телепередачи, безопасную музыку и интернет-сайты. Сложно представить, что за хаос творился бы в головах, если бы не работа этих железнобрюхих гигантов. Страшно подумать», — говорится в описании к работе.

