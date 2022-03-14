Петербургский художник изобразил устройства, поставляющие в квартиры россиян «хорошие телепередачи»

Петербургский художник Вадим Соловьев опубликовал 14 марта новый арт, посвященный «Передатчикам Заведомо Допустимых Трансляций». Это такие устройства, которые выбирают, что показывать россиянам, а что нет. На изображении гигантский шар с лицом нависает над псковской панелькой.
«Передатчики Заведомо Допустимых Трансляций — чудо современной гуманистической мысли! Парящие махины день и ночь без устали фильтруют и поставляют в наши дома хорошие телепередачи, безопасную музыку и интернет-сайты. Сложно представить, что за хаос творился бы в головах, если бы не работа этих железнобрюхих гигантов. Страшно подумать», — говорится в описании к работе.
Подписчики Соловьева по традиции продолжили эту историю: «У нас в городе такие есть. Поэтому жителей моего города ничего не беспокоит». «Спасибо им, спасибо! Просыпаешься и прямо чувствуешь, что вокруг исключительно доброе утро! Мир полон гармонии и покоя. Всем врагам стало стыдно, и они стали добрые. Можно весело и свободно начинать новый день — только, конечно, следить, чтобы передатчик был в пределах видимости», — отмечает подписчик.