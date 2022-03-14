«Макдоналдс» в Новосибирске продолжил работать

«Новосибирские рестораны принадлежат не ООО «Макдоналдс», чьим владельцем является одноименная американская корпорация, а новокузнецкой компании ООО «ГиД», которая управляет закусочными по франчайзингу. НГС обратился за комментарием в офис этого предприятия, где не назвавшая себя сотрудница сообщила, что ей неизвестно о какой-то приостановке деятельности», — отмечается в публикации.

В Новосибирске «Макдоналдс» 14 марта открыл двери для посетителей и принимает заказы, несмотря на заявление российского офиса сети о приостановке деятельности, сообщает НГС .

Руководство сети ресторанов McDonald’s объявило о приостановке работы в России с 14 марта, при том что зарплату 62 тысячам сотрудников обещали выплачивать. Накануне петербуржцы выстроились в длинные очереди у касс ресторанов.

Первый McDonald’s открылся в Петербурге в 1996 году на Каменноостровском проспекте. Воспоминания о работе сети читайте на «Фонтанке».

