FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Макдоналдс» в Новосибирске продолжил работать

5
Печать

В Новосибирске «Макдоналдс» 14 марта открыл двери для посетителей и принимает заказы, несмотря на заявление российского офиса сети о приостановке деятельности, сообщает НГС.

«Новосибирские рестораны принадлежат не ООО «Макдоналдс», чьим владельцем является одноименная американская корпорация, а новокузнецкой компании ООО «ГиД», которая управляет закусочными по франчайзингу. НГС обратился за комментарием в офис этого предприятия, где не назвавшая себя сотрудница сообщила, что ей неизвестно о какой-то приостановке деятельности», — отмечается в публикации.

«Макдоналдс» на площади Маркса в Новосибирске утром <nobr>14 марта</nobr>
«Макдоналдс» на площади Маркса в Новосибирске утром 14 мартаФото: Стас Соколов / НГС
ПоделитьсяПоделиться

Руководство сети ресторанов McDonald’s объявило о приостановке работы в России с 14 марта, при том что зарплату 62 тысячам сотрудников обещали выплачивать. Накануне петербуржцы выстроились в длинные очереди у касс ресторанов.

Первый McDonald’s открылся в Петербурге в 1996 году на Каменноостровском проспекте. Воспоминания о работе сети читайте на «Фонтанке».

«Макдоналдс» на площади Маркса в Новосибирске утром <nobr>14 марта</nobr>
«Макдоналдс» на площади Маркса в Новосибирске утром 14 мартаФото: Стас Соколов / НГС

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

VKuser49193372
А выручку себе сделали перед угрозой закрытия
d-1973
Красавцы!
Главный спец по технике консервации
Дмитрий Анатольевич так и не смог показать, как он свои булки умеет делать.
Впрочем, слух ходил, что будут работать до последней оставшейся котлеты.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний