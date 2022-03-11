Авторынок в миниатюре. Велосипеды и самокаты подорожали на 50%

Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Поделиться Поделиться







Американских и европейских велосипедов уже практически не найти в магазинах. Поставщики прекратили отгрузки, а на оставшиеся подняли цены на 40%. Импортируемые из Китая электросамокаты тоже дорожают пропорционально доллару — за последние недели рост до 60%. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты рынков считают, что это скажется на стоимости аренды, обслуживания и ремонта мобильного городского транспорта.

Новый дефицит велосипедов

Оказывается, у велосипедистов с автомобилистами гораздо больше общего, чем кажется. На фоне обвала российского рынка и курса рубля после старта специальной военной операции на Украине прекратились отгрузки велосипедов из Европы и США, которые преимущественно относятся к премиум-сегменту. «Фонтанка» проверила несколько сайтов веломагазинов — напротив продукции основных брендов из регионов, где поддержали санкции против России, стоят пометки «временно отсутствует» или «нет в наличии».



«Дистрибьюторы и поставщики сами закрыли поставку. Нет возможности сейчас привести из-за скачков валюты», — объяснили покупателю из «Фонтанки» в сети розничных магазинов «Велоград».

«Из-за приостановки отгрузок российским велолюбителям стоит готовиться к турбулентности рынка. Мы ожидаем большой дефицит импортных моделей от производителей из Европы, США и Тайваня», — сообщил на днях СМИ владелец компании-дистрибьютора американского производителя велосипедов Electra Bicycle Company Раймонд Меднис. Он предупреждает, российский рынок ждут непредсказуемые скачки цен из-за роста курса валют, пик последствий санкций придется на май. Ведь сейчас у ретейла есть определенный запас.

Более половины брендовых велосипедов мира делают на Тайване, который заявил о присоединении к санкциям против России. Для велосипедов отечественных производителей комплектующие также закупаются в Китае и на Тайване. В Поднебесной о приостановке отгрузок не сообщают, но поднимают цены в зависимости от курса валют и удорожания перевозок.



«Касательно, допустим, «Мериды», «Кубы» на этот год, не будет этих поставок. Не только у нас, вообще ни у кого. Что-то американское, итальянское — нет. Сейчас у нас в основном будут продаваться [российские] «Стелсы», «Стингеры», «Формат», «Форвард». Даже наши «Стингеры» отечественные дорожают», — пояснили в «Велограде».

«Самый популярный бренд в сети «ВелоДрайв» сейчас — [белорусский] Aist. На модели этого бренда не такая высокая стоимость, как на модели его прямых конкурентов — брендов Stels и Forward. Пока модели этого бренда есть в наличии, но нужно учитывать, что сезон еще не начался. За последнее время цены выросли примерно на 40% по всем брендам. И это не предел, есть тенденция к дальнейшему повышению», — отмечает Ольга Мордвина-Щодро, пресс-секретарь франчайзинговой сети «ВелоДрайв».

«Повышение цен происходит ежедневно. Как только информация поступает от поставщиков, цены корректируются», — сообщил «Фонтанке» продавец сети магазинов «Велострана» Олег. По его словам, хотя сезон только начинается, продажи увеличиваются, многие хотят успеть приобрести товар по сегодняшней стоимости.



Продажи взрослых велосипедов за десять дней марта на Ozon в Петербурге выросли более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании. На сайте онлайн-ретейлера Wildberries по запросу «велосипед» первым среди самых популярных взрослых моделей показывается российский горный Rush Hour с диаметром колеса 26 дюймов. Сейчас со скидкой он стоит вместо 19 939 рублей — 14 754. Две недели назад он был дешевле на 14%. Среди Stels самая популярная на сайте модель Focus 27,5 MD 21 sp V010 с 6 по 11 марта подорожала к предыдущему периоду примерно на треть, с 25 134 до 32 985 рублей. За год цена выросла более чем на 50%.

Дефицит преследовал велосипедный рынок с 2020 года, когда грянула пандемия, россияне озаботились доступным отдыхом, а китайские производители остановили заводы и не смогли оперативно удовлетворить весь спрос, сформировавшийся за время простоев. Плюс контейнерный кризис и, как следствие, удорожание перевозок. Вот и сегодняшняя ситуация в мировой экономике до боли напоминающая локдаун ничего хорошего не обещает.



«Ситуация в общем по товару сейчас лучше, чем была в прошлом году в это же время. Тот товар, который не доехал в 2021 году из-за логистических сложностей, доехал до нас сейчас. Но мы ожидаем дефицит товаров, — предупреждает Ольга Мордвина-Щодро. — Главный вопрос по товарам из Европы — тут непонятно, приедет или нет товар в принципе? Дефицит запчастей из Китая также более чем вероятен — причина в том, что вся логистика затруднена. Ждем перебои с поставками запчастей японской фирмы Shimano. Это основной производитель качественных запчастей ко всем велосипедам, в частности в России. Перебои есть уже сейчас, а будет еще хуже».

Поэтому, чтобы избежать проблем с обслуживанием, клиентам рекомендуют ремонтировать велосипеды сейчас, пока цена ниже и выбор запчастей больше.

Самокаты не отстают

«После велосипедов наибольшим спросом у петербуржцев пользуются электросамокаты — штучные продажи в начале марта выросли более чем в 2 раза год к году», — рассказали «Фонтанке» в Ozon.

Электросамокаты за последние недели подорожали еще сильнее велосипедов. Самая популярная позиция по запросу на Wildberries Shorner X7 PRO за неполную неделю с 6 марта прибавила в цене более 40%, 23 732 до 55 809 рублей. Популярная модель среди Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 за тот же период подорожала почти на 50%, с 40 842 рублей до 60 490.



Как рассказал «Фонтанке» владелец петербургского магазина электротранспорта «Одно колесо» Алексей Чувашов, одни из основных производителей электросамокатов — китайские Kugoo и Midway — подняли стоимость как и их коллеги по цеху. По оценке предпринимателя, в среднем по разным брендам цены выросли на 50–60%. Насколько вырастут еще — будет зависеть также от курса доллара.

К тому же, он отмечает, что выросли цены на бензин и перевозку. Ажиотажного спроса пока нет, но народ подтягивается. «Люди понимают, что ситуация нестабильная еще хуже может быть. Поэтому, грубо говоря, последние деньги тратят, чтобы хоть что-то успеть купить», — говорит Чувашов. С электровелосипедами, которые на российском рынке примерно на 40% менее популярны, чем электросамокаты, ситуация примерно та же.

В связи с этим может подорожать аренда у сервисов кикшеринга. Даже если самокаты для будущего сезона они в теории успели закупить по старым ценам, обслуживание и ремонт нужно будет проводить по новым. Пока в Петербурге такие сервисы не начали работу, но готовятся сделать это со дня на день.



Выбор за потребителем. Он все еще может приобрести и относительно недорогой самокат, но рискует купить кота в мешке. «Есть производители собирающие свои изделия на уровне гаражной мастерской. Обычно это недорогие самокаты, отличительная особенность которых — это огромное количество всевозможных бонусов для покупателей, а сам самокат похож на «новогоднюю ёлку». То есть, когда самокат низкого качества, тебе в комплекте и сиденье дадут, и лампочек навешают, и суперподвеска есть. Со стороны смотрится это как тюнинг автомобиля ВАЗ при помощи елочной гирлянды. Таким маркетинговым ходом пытаются компенсировать низкое качество изделия», — говорит Сергей Беляцкий, сооснователь петербургского клуба электросамокатчиков и преданный поклонник бренда Xiaomi. По его словам, о надежности китайских устройств говорит то, что самокаты его дочернего бренда Ninebot сплошь и рядом используют шеринги.

«Всё, что касается запчастей, — это поставки за валюту, и тут рост стоимости неизбежен, поэтому к этому вопросу надо относиться философски. В текущей ситуации проблем с запчастями нет, доставка от китайских коллег работает. Возможно, чуть дольше, чем обычно, но без проблем можно всё заказать», — отмечает электросамокатчик.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

