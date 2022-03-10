Массовый замес собрал многокилометровую пробку на востоке КАД

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Две аварии в одном месте сложились в один большой замес, который уже несколько часов затрудняет проезд по кольцевой автодороге Петербурга. В общей сложности в ДТП попали шесть машин.

Сначала около 8:20 10 марта на 46-м километре внутреннего кольца КАД в четвертой полосе столкнулись два легковых автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Затем в 9:40 там же столкнулись еще четыре машины. На кадрах с места аварии видно, что одной из легковых вырвало колесо.