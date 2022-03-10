Пешеходы и красный: на трассе М-10 фура задавила женщину, в Петербурге сбили ребенка

Во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль сбил ребенка. В 14:34 9 марта у дома 12 по улице Димитрова 36-летний петербуржец, следуя на автомобиле Skoda Rapid от Будапештской улицы к Купчинской, сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 марта.

За минувшие сутки, 9 марта, в Петербурге и Ленинградской области произошло 427 дорожных аварий, в которых пострадали 14 человек и один погиб. В том числе случилось два серьезных ДТП с пешеходами, одно из которых стало смертельным.

В результате ДТП ребенок получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Дорогу он переходил без сопровождения взрослых.

Еще один наезд произошел вечером в Тосненском районе Ленобласти. В 20:50 на 598-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» 45-летний житель Новгородской области, двигаясь на большегрузе Iveco Stralis с полуприцепом в направлении Москвы, сбил 46-летнюю местную жительницу. Женщина тоже переходила дорогу на красный. От полученных травм она скончалась на месте. Известно также, что водитель фуры за минувший год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД шесть раз.

Всего, по данным Управления ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за сутки произошло 347 ДТП, из которых десять были с пострадавшими. Травмы в них получили десять взрослых и один ребенок. В Ленобласти зафиксировали 80 дорожных аварий, в том числе четыре — с пострадавшими. В них были ранены трое и один человек погиб, все — взрослые.