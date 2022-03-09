Минобороны РФ: 90% украинских военных аэродромов выведены из строя

На Украине выведены из строя почти все военные аэродромы, на которых базировался основной состав боевой авиации. Об этом 9 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«90 процентов украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось. На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины», — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, к началу спецоперации России в боевом составе ВСУ насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолётов. Российские ВКС уничтожили 89 боевых самолетов и 57 вертолетов. При этом часть украинских самолетов перелетела в Румынию и не участвует в боях.