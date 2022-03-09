Петербуржец отсудил у сбитой велосипедистки 30 тысяч рублей за помятую машину

Автомобилист сбил велосипедистку на «зебре» в Петербурге и потребовал с нее компенсацию за ущерб машине. Суд желаемую сумму уменьшил, но не отказал.
ДТП произошло 15 августа 2020 года. В 20:45 у дома 25 по Ивановской улице водитель автомобиля Nissan Almera сбил велосипедистку, которая, не спешившись, пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает 9 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Стоимость ремонта автомобиля после ДТП без учета амортизационного износа деталей экспертиза оценила в 23 020 рублей 85 копеек. В эту сумму не вошла стоимость замены лобового стекла, поскольку в отсутствие данных о его производителе и модели определить ее эксперт не мог.
Автомобилист подал в суд, потребовав взыскать с женщины 50 791 рубль 32 копейки в качестве возмещения ущерба и 1 723 рубля 53 копейки — расходы на уплату госпошлины. Представитель ответчицы возражал, указав, что вина велосипедистки в ДТП установлена не была, а значит, она должна быть признана обоюдной, и взыскать с ответчицы можно только половину стоимости ремонта.
Невский районный суд Петербурга указал, что сам по себе факт прекращения административного производства без привлечения ответчика к ответственности не освобождает его от обязательств по возмещению вреда в гражданском процессе, и он должен доказать отсутствие своей вины в причинении имущественного ущерба. Велосипедистка на суде этого не доказала. В итоге с девушки взыскали 28 125 рублей 85 копеек в качестве компенсации ущерба (к сумме, определенной экспертом, прибавили 5 105 рублей, потраченных истцом на замену лобового стекла) и расходы на оплату госпошлины в размере 954 рубля 50 копеек.