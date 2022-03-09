Петербуржец отсудил у сбитой велосипедистки 30 тысяч рублей за помятую машину

Автомобилист сбил велосипедистку на «зебре» в Петербурге и потребовал с нее компенсацию за ущерб машине. Суд желаемую сумму уменьшил, но не отказал.



ДТП произошло 15 августа 2020 года. В 20:45 у дома 25 по Ивановской улице водитель автомобиля Nissan Almera сбил велосипедистку, которая, не спешившись, пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает 9 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Стоимость ремонта автомобиля после ДТП без учета амортизационного износа деталей экспертиза оценила в 23 020 рублей 85 копеек. В эту сумму не вошла стоимость замены лобового стекла, поскольку в отсутствие данных о его производителе и модели определить ее эксперт не мог.