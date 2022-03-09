Национализация вкладов? Как россияне теряют деньги, снимая валюту

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Поделиться Поделиться







С 9 марта в России впервые в новейшей истории ограничили свободное обращение валюты. Согласно новым правилам, опубликованным ЦБ, банкам запрещается продавать валюту. Снимать со своих валютных счетов физлица могут не более 10 тысяч долларов, независимо от валюты счета. Если валюты больше — остаток можно получить на руки в рублях.

По просьбе «Фонтанки» читатели рассказали о своем опыте получения валюты по новым правилам. Как выяснилось, это удалось далеко не всем. В наименее выгодном положении оказались клиенты банка «Тинькофф». У него нет физических отделений. В пресс-службе банка уже заверили, что будут выдавать валюту через банкоматы. «Будем выдавать валюту в банкоматах, так как у «Тинькофф» каждый банкомат по сути как полноценное отделение», — цитирует представителя компании ТАСС. Некоторым это уже удалось. «В «Тинькофф» снял сегодня в банкомате, но очередь лютая», — рассказал читатель Владимир. Подробнее об этой проблеме читайте в материале «Фонтанки».



«Unicreditbank доллары не выдаёт, несмотря на запись на сегодня на выдачу. Утверждает, что валюты нет и, когда будет, неизвестно, поэтому даже нет записи на какую-либо дату», — сообщает клиент этой кредитной организации. Более того, за любое снятие валюты банк ввёл комиссию 15%, о чем сообщил на своем сайте.

По словам других клиентов, «Юникредит» не выдаёт валюту еще с прошлой недели, ссылаясь на внутреннее распоряжение банка. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу кредитной организации.

Не удалось снять деньги с долларового вклада клиентке Россельхозбанка. Читательница «Фонтанки» заказала американскую валюту еще 28 февраля. «Сегодня звонила управляющая и сказала, что нет валюты и не знает, когда будет», — сообщила она.

Клиенты банка «Таврический», которые забронировали валюту для снятия еще до введения ЦБ новых правил, столкнулись с очередями. «Очередь на улице в мороз — полтора часа, внутри отделения — ещё один час», — рассказала читательница Ольга, которая посетила отделение на Комендантском проспекте, 9. По ее словам, сотрудник банка заявила, что долларов нет. Но можно закрыть вклад и снять 10 000 долларов, которые Центральный банк РФ обещал выдать без проблем. Назвать дату выдачи сотрудник не смог. Однако добавил, что при снятии комиссия составит 25%, рассказывает Ольга. О такой комиссии сообщают клиенты в отзывах на сайте banki.ru.



Некоторые банки не выдавали валютную наличность сразу еще до введения новых правил. «2 марта записалась на 14 марта. Надеюсь, получится забрать деньги», — рассказала клиент ВТБ Юлия. Сегодня кредитная организация записывает на 18 марта, рассказал читатель «Фонтанки» Владимир.

Райффайзенбанк прямо сейчас тоже не выдает наличные. Корреспонденту «Фонтанки» утром предложили записаться на 6 апреля. Днем записывали уже на 7-е. Комиссия при этом — 0,7%. Без комиссии получить свои кровные не получится.

Альфа-банк тоже записывает на 6 апреля, рассказала «Фонтанке» клиент кредитной организации Наталья.

Петербурженка Екатерина столкнулась и вовсе со странной аномалией. Она перевела деньги со своего счета в евро в доллары, однако вместо заявленного курса 1 евро = 1,16 доллара транзакция прошла по курсу 1 доллар = 1,16 евро. За 3 910 евро вместо 4 500 долларов на счет зачислилось всего 3 380 долларов. Добиться у банка ответа, куда потерялась 1 000 долларов, девушке не удалось. «К поддержке не пробиться, отвечают боты», — говорит она. По словам Екатерины, через два часа ей удалось получить ответ от живого сотрудника, но он лишь пообещал в течение недели разобраться с ситуацией. «Очень, конечно, интересно, что это за курс за такой, что доллар стоит дороже евро! Натуральный грабеж, и к тому же без предупреждения», — негодует девушка. «Это национализация вкладов называется! Или отъем денег у населения», — соглашается с ней житель Северной столицы Павел.



В пресс-службе Альфа-банка объяснили ситуацию техническим сбоем. «В случае индивидуальных обращений клиентов это единичные случаи — смотрим, возвращаем разницу», — сообщили в компании.

Но точно такой же курс у Сбербанка. Корреспонденту «Фонтанки» в отделении на Думской улице удалось без проблем снять с долларового счета 1 000 единиц американской валюты. А вот снять наличные доллары со счета в евро можно будет только 11 марта, сообщила сотрудница. Она посоветовала сначала переводить в доллары евро в онлайне. При попытке сделать это выяснилось, что и у Сбербанка за один доллар нужно заплатить 1,17 евро, хотя официальный кросс-курс — 0,9 евро. «Фонтанка» также направила запрос в кредитную организацию, но на момент публикации ответа не получила.

Другим клиентам Сбербанка приходится проявлять настойчивость, чтобы получить на руки валюту. «На входе говорят, что валюту не выдают, даже доллары», — рассказал клиент банка Дмитрий, который посетил отделение на Народной улице, 2. Мужчина настоял, что имеет право забрать доллары со вклада по решению ЦБ. «После минутки спокойной настойчивости мне дали талончик, и в итоге я свои центики получил, даже без скандала. Но людей «разворачивают», обманывают, это правда», — говорит он.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

