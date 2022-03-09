Свободная касса. Как клиенты «Тинькофф» борются за валюту

Фото: Михаил Онев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Радикальное решение ЦБ вызвало панику у владельцев валютных счетов и вкладов. Однако самые хладнокровные собираются в группы и изобретают варианты спасения своих денег.

Получить до 10 тыс. долларов США теперь можно через кассы в отделениях банков. У многих - только по предварительной записи. Наиболее уязвимы в этой ситуации оказались клиенты банка «Тинькофф», у которого физически нет касс в классическом понимании, только банкоматы. В них, если верить клиентам, регулярно заканчиваются деньги. К полудню 9 марта банку уже пришлось опровергать СМИ информацию о невозможности снять валюту через банкоматы.



«Каждый банкомат Тинькофф по сути и есть полноценное отделение и касса с соответствующим функционалом, - пояснили «Фонтанке» механизм в пресс-службе кредитной организации. - Клиенты банка могут без проблем снять валюту в банкоматах Тинькофф, но теперь в объемах, установленных сегодня утром ЦБ: до 10 000 долларов, остальное в рублях с конвертацией по рыночному курсу в день выдачи».

В теории это так. Однако на практике же клиенты «Тинькофф» вынуждены объезжать все банкоматы подряд в поисках валюты. По городу их сотни. Здесь появляется главное отличие классического отделения с кассой от банкомата: в отделении можно заказать определенную сумму и она гарантированно придет туда рано или поздно.

В таком режиме клиенты банка живут с начала спецоперации на Украине. Они даже создали неофициальные каналы в Telegram, где публиковали данные об объеме наличных в банкоматах Москвы и Петербурга. В петербургском канале, где сидят более 6300 человек, все записи до 11:00 9 марта исчезли - остались лишь те, что до 4 марта. После полудня сообщения опять стали появляться. Но потом опять пропали - уже неактуально.



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Также у петербуржцев на «Тинькофф» есть другой публичный чат “Обсуждение наличных (Питер)”, в котором они делятся опытом о снятии валюты. «Я уже положил рубли и снял доллары сегодня, просто тут каждые 5 минут кто-то утверждает, что ничего снять нельзя, вот делюсь инфой», - пишут там пользователи. «Только что снял на Ленинском», - указывают некоторые на «денежные» точки.

Чтобы не бегать по банкоматам, клиенты придумывают способы получить наличную валюту быстрее. В качестве одного из доступных вариантов люди активно обсуждали перевод через SWIFT на валютный счет в Сбере и получение наличных уже в его отделении. «Тинькофф премиум. Перевели на Сбер без комиссий. Сняли через отделение Сбера спокойно. Суммы немаленькие (доллары). Выдали без проблем», - поделилась опытом клиентка Елена. Однако чем ближе к середине дня, тем больше пользователей стали жаловаться, что этот вариант больше не работает.

«Ребят, не выдают в Сбербанке. Сейчас был в отделении, если деньги зачислены 9 числа, то их не выдают. Выдают только 10 тысяч, которые были зачислены до 9 числа», - написал Роман.



Позже ЦБ выпустил дополнительные разъяснения по поводу ограничений, в которых отметил, что с новых валютных счетов и вкладов, открытых позднее 8 марта, действительно получить доллары наличкой не получится. Обладатели старых счетов тоже оказались в непростом положении. Безналичная конвертация валюты возможна, но средства, которые поступили на счет с 9 марта, можно будет получить наличными уже только в рублях по рыночному курсу. От этого, в частности, пострадали клиенты, которые отправили деньги между своими счетами до 9 марта, но зачислены они были только сегодня.

«Ну я вообще был в бешенстве. Отправил деньги 7 числа, пришли сегодня утром. В отделении сказали, что до 9 сентября запрет», - пожаловался пользователь Glory. Некоторые из его коллег по несчастью отправляли деньги еще 4 марта, но они шли все выходные.

«Всем добрый день, предупреждаю всех, кто хочет перевести деньги из Тинькофф в Сбер и снять в валюте, 7 марта отправил 10 000$ через свифт-перевод, деньги пришли только сегодня утром, т.к были нерабочие дни, в итоге сегодня с утра переругался со всем Сбером, так как там не выдают наличные в валюте поступившие к ним с сегодняшнего дня, только в рублевом эквиваленте», - сообщил в чате Руслан.



Эти же ограничения не позволяют владельцу «раскидать» валюту по старым и новым счетам в различных банках и получить в каждом из них до 10 тыс. долларов. Такая возможность есть только у тех, кто ранее обладал счетами в разных банках. Некоторым валюта срочно нужна для поездки за границу. В этом случае ЦБ предлагает расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки там, где она принимается. Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.

Получается, единственная возможность клиентов «Тинькофф» получить наличкой валюту - это банкоматы, деньги в которых имеют свойство периодически заканчиваться.

Есть 500$, готов продать. Предложения в личку, - раздается в чате. Вот и началось))

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

