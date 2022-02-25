Денег нет, но вы держитесь. Банкоматы в Петербурге опустошены

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Сбои в интернет-банках и интернет-приложениях и очереди в кассы встречали тех, кто решил спасать сбережения и поспешил снимать или переводить нажитое с банковских счетов. В опросе читателей в соцсетях 74% ответивших смогли снять либо рубли, либо валюту, либо все сразу. О том, что не удалось получить ничего рассказали 26%. “Фонтанка” вместе с тысячами горожан пробежалась по Петербургу, попробовала снять наличку.

Наш рейд начинался вполне безоблачно. Поставленная задача - снять денег с карты Сбербанка - выполнена с первой попытки. Банкомат банка “Открытие” на улице Малой Садовой, установленный в холле комитета по здравоохранению, был рад выплюнуть мне на ладонь заказанную тысячу рублей. Правда, содрал внушительный процент - с моего счета в сбере в момент операции списалось 150 рублей сверху. Но это на первых порах порадовало - значит, деньги в банкомате были.



Рисковать своими кровными, списанными зазря, больше не хотелось, поэтому трясти наличность из соседнего банкомата банка “Санкт-Петербург” мы не стали, а дождались, когда это сделала сотрудница комитета. Ура, деньги в нем тоже были - женщина покинула холл, заталкивая свежевыданный кэш в кошелек.

А вот снять наличку с карты Сбербанка из родного банкомата оказалось проблемой. Все три терминала на станции метро “Маяковская” встречали желающих обналичиться объявлением: “Снять: сейчас недоступно”. Заветную тысячу рублей удалось снять в отделении банка по соседству - на Невском проспекте, 82.

Но, как сообщила менеджер отделения, это стало возможным совсем недавно:

- Инкассаторы загрузили деньги в банкомат, после четырех часов снова будут загружать, - сообщила она. - Очень много снимают, даже пришлось лимит по снятию ограничить - сейчас максимум доступно 20 тысяч рублей.

Те, кто не дождались загрузки кэша в банкомат, решили снять деньги в кассе отделения - операционный зал заполонила внушительная толпа.



- Ну, это не все клиенты в кассу, но многие, - прокомментировала, проследив за моим взглядом, менеджер.

С похожей ситуацией столкнулась петербурженка Анна. Она хотела обналичить

в банкомате Сбербанка на проспекте Просвещения 80к2 1500 рублей, но всплывающее диалоговое окно уведомило ее, что для снятия доступна только 1 тысяча.

Читательница “Фонтанки” Рина сообщила, что не смогла снять наличку в банкомате Сбербанка в Ленобласти, в городе Никольское на улице Комсомольской - в терминале просто не оказалось налички.

- Банкоматы Сбербанка не выдают деньги даже на самых окраинах Санкт-Петербурга, - рассказала Рина.

В социальных сетях десятки читателей “Фонтанки” сегодня делились аналогичными грустными наблюдениями.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Особо нервное утро выдалось у клиентов “Райффайзенбанка” - мобильное приложение легло и не подавало признаков жизни. В банке признали проблемы и обещали в ближайшее время все исправить. Но перепуганные обладатели карточек рванули снимать наличку к банкоматам - и опустошили их в два счета. На станции метро “Маяковская” из трех банкоматов два “сложили лапки” и заявили, что временно не работают, в третьем еще теплилась жизнь - заветную тысячу рублей он мне выдал.



- Почему у вас нет денег в банкоматах? -поинтересовались мы у менеджера отделения. - Из-за вчерашних событий?

- В том числе, - кивнула она.

- А вот эта вся толпа в отделении - тоже в кассу за деньгами?

- Да, в основном, - кивнула она во второй раз.

В банкомат “Альфа-Банка” на той же станции выстроилась очередь - не так много, человек пять, но все же.

- Не стойте, все равно в нем денег нет, - нервно хохотнула девушка, которая только что получила из терминала наличку.

Но уходить из очереди никто не стал. И правильно сделали - с родной карточки банка терминал-таки списал и выдал заказанную тысячу рублей.

Против банка “ВТБ” самые крутые санкции - за границей наличку уже никак не снять, ApplePay вот-вот отключат. А вот со снятием налички в банкомате проблем не возникло - терминал на станции метро “Маяковская” выдал 1 тысячу рублей без заминки. С утра приложение банка - как у некоторых других - не работало. О его восстановлении ВТБ сообщил лишь после обеда. При этом, в огромном потоке жалоб читателей на отсутствие денег в банкоматы, ВТБ не упомянут ни разу.



Петербуржец Александр хотел обналичить больше, чем тысячу рублей. Он рассказал “Фонтанке”, как 24 и 25 февраля пытался снять в банкомате “Альфа-банка” еще и валюту. Ему пришлось обежать четыре банкомата, но успехом операция не увенчалась.

- Банкоматы Альфа-Банка на В.О. - 7 линия 54: 25.02 - нет долларов в 09:00, нет долларов и рублей в 11:00. Средний проспект, 33 - нет рублей, евро, долларов 11:00. Средний пр. 36/40 нет рублей 09:00 (валюты тоже). 24.05 - Ленинский проспект, 130, нет долларов 17:00. В кассах тоже ничего нет, по словам сотрудников. В твиттере аккаунт “Альфа-Банка” заверяет о работе инкассаторов.

Читатель “Фонтанки” Константин рассказал, что дозвонился до Альфа-банка и выяснил, что с его валютой:

- Доллары в банкоматах отсутствуют. Принимают заказ на выдачу в кассах на следующую пятницу.

Обладателям карточек банка “Тинькофф” в эту пятницу тоже пришлось понервничать.

- Проблема по большей части именно с валютой, - рассказала “Фонтанке” читательница. - Пыталась снять доллары уже второй день. Ни в одном из банкоматов Тинькофф в Питере нет валюты. Сегодня ночью 25 февраля, узнала, что в одном из банкоматов на Среднем проспекте ВО, 36/40, есть 5 тысяч долларов и он откроется в 8:00. Приехала к 8, была большая очередь. Успели снять только пара людей, которые приехали минут за 50-40 до открытия.



Петербуржец Константин обошел три банкомата банка “Тинькофф”, и выяснил, что с российским рублем ситуация ничуть не лучше. Свои слова он подкрепил фото-доказательствами:

- Проспект Просвещения, 74к2- доступно к снятию 1000 рублей. Проспект Луначарского, 86к4 - доступно 300 рублей. Проспект культуры, 1 - доступно 9100 рублей. Долларов нет нигде. Я позвонил в “Тинькофф”: в 15:00 на весь город доллары были в 2 банкоматах, но их сняли до того, как я успел приехать.

Читательница Ксения Краснова - держатель карточки банка “Тинькофф”. Она рассказала “Фонтанке”, что при попытке снять наличку в банкомате СМП-банка осталась без копейки:

- Банкомат СМП-банка на Оптиков, 37. Время 12.40. Банкомат долго думал, грузился, а потом просто извинился и выдал номер горячей линии. Таким образом деньги со счёта списались, но я их не получила, даже чека, - пожаловалась Ксения.

Подобные сбои в работе банкоматов случаются и в мирное время, но в разгар всеобщего “кризиса ликвидности” подобные технически накладки, конечно, портят еще больше нервов.

