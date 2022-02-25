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В ВТБ сообщили об устранении сбоя в работе онлайн-сервисов

Работа «ВТБ-онлайн» восстановлена, сообщили «Фонтанке» 25 февраля в пресс-службе банка.

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«ВТБ-онлайн работает в штатном режиме, операции доступны клиентам. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщили там.

Ранее пользователи через сервис Downdetector пожаловались на сбои в работе мобильных банков ВТБ, Райффайзенбанка и Сбера. В последнем информацию о сбоях опровергли.

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