FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов ВТБ, Сбера и Райффайзенбанка

Днем 25 февраля пользователи столкнулись со сбоями в работе сервисов трех российских банков. Это следует из данных Downdetector.

10
Печать

Как следует из отчетов пользователей сервиса, в основном они сообщали о неполадках при работе мобильного банка и онлайн-банка. В пиковый момент на сбой у ВТБ пожаловались 552 пользователя, у Сбера — 306, у Райффайзенбанка — 216.

ПоделитьсяПоделиться

«Фонтанка» направила запросы кредитным организациям. В Сбербанке опровергли информацию о сбое и сообщили, что все работает корректно. «Данная информация не соответствует действительности, все сервисы банка предоставляются в штатном режиме», — подчеркнули там.

"В Райффайзен Онлайн произошел технический сбой, мы восстанавливаем работоспособность приложения", - подтвердили в "Райффайзене".

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Nazariuss
У Сбера - это не редкость. И думаю, что в очередной раз это никак не связано с санкциями. Всего лишь последний рабочий день недели и месяца, когда нагрузка возрастает в разы, терминалы и приложение мбоят пости весь день, а Сбер выдает вердикт, что всего лишь час , и не более...Проходили неоднократно )
260569221
Пользователи ?? Пффф, это те же «пользователи», у которых вчера «не работала» телега??? Да что с вами не так??? У меня все работает нормально
hal9000
В ВТБ там никогда ничего нормально не работало..это какой то тупорылый програмер там у них засел..это ужас какой то..то какой то пароль я незнаю по десять раз мне предлагает....то какой то предлагает на обновленный сайт перейти на него перехожу и не перейти..нафиг мне эти запары??..я хочу тупо зайти например надо там перевести..и все я перевел..надо на телефон денег кинуть взял и перевел..а там какая то дичь..постоянно..какие то всплывающие окна еще какого черта лысого..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний