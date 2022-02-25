Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов ВТБ, Сбера и Райффайзенбанка

Как следует из отчетов пользователей сервиса, в основном они сообщали о неполадках при работе мобильного банка и онлайн-банка. В пиковый момент на сбой у ВТБ пожаловались 552 пользователя, у Сбера — 306, у Райффайзенбанка — 216.

«Фонтанка» направила запросы кредитным организациям. В Сбербанке опровергли информацию о сбое и сообщили, что все работает корректно. «Данная информация не соответствует действительности, все сервисы банка предоставляются в штатном режиме», — подчеркнули там.



"В Райффайзен Онлайн произошел технический сбой, мы восстанавливаем работоспособность приложения", - подтвердили в "Райффайзене".