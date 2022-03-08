Петербурженки почтили борцов за мир у Вечного огня. И приобщили к этому полицейских

С тюльпанами, мимозой и гвоздиками к Вечному огню потянулись в полдень, сообщил фотограф «Фонтанки». Паломничества не наблюдалось, подходили по одиночке, некоторые с молодыми людьми и детьми. Оставив букеты, замолкали, кто-то плакал.
Принести цветы к памятникам в знак поддержки мира ранее предлагали феминистки. За мероприятием присматривали полицейские, происходящее фиксировали на камеру. В какой-то момент сотрудники, по всей видимости, решили исправить настроение, и девушкам вынесли жёлтые тюльпаны.
На поздравления отреагировали неоднозначно. Цветы брали не все, часть из них вскоре оказалась у Вечного огня. Одна из петербурженок, не растерявшись, предложила полицейскому самому отнести букет к мемориалу: противиться он не стал.