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Петербурженки почтили борцов за мир у Вечного огня. И приобщили к этому полицейских

Жительницы Петербурга отметили 8 Марта возложением цветов и минутой молчания у мемориала на Марсовом поле. Свой вклад внесли полицейские, решившие вернуть праздник в более традиционное русло.

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С тюльпанами, мимозой и гвоздиками к Вечному огню потянулись в полдень, сообщил фотограф «Фонтанки». Паломничества не наблюдалось, подходили по одиночке, некоторые с молодыми людьми и детьми. Оставив букеты, замолкали, кто-то плакал.

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Принести цветы к памятникам в знак поддержки мира ранее предлагали феминистки. За мероприятием присматривали полицейские, происходящее фиксировали на камеру. В какой-то момент сотрудники, по всей видимости, решили исправить настроение, и девушкам вынесли жёлтые тюльпаны.

На поздравления отреагировали неоднозначно. Цветы брали не все, часть из них вскоре оказалась у Вечного огня. Одна из петербурженок, не растерявшись, предложила полицейскому самому отнести букет к мемориалу: противиться он не стал.

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