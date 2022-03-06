Право взыскивать со счетов чиновников поступившие денежные средства, законное происхождение которых они не могут доказать, получили генеральный прокурор и сотрудники надзорного ведомства, соответствующий закон 6 марта подписал президент РФ Владимир Путин. Постановление власти вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности».



Как говорится в документе, под прицел надзорных органов будут попадать суммы, превышающие доход чиновника за три предшествующих года.

Увольнение лица, в отношении которого проводится проверка, не только не убережет его от объяснений по поводу происхождения денег, но и потянет за собой приход прокуроров, они должны будут инициировать проверку в течение трех дней после увольнения. Но если после ухода чиновника прошло 6 месяцев, проверка в оношении него проводиться уже не может.