В Москве перевернулся полицейский фургон. В нём были люди

О серьёзном ДТП в Москве в районе Хамовники сообщают очевидцы в соцсетях и в «Яндекс.Карте», где стоит отметка об аварии на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Хамовнический Вал. ДТП попало на видео.
На фотографиях с места ДТП в соцсетях видно опрокинувшийся полицейский фургон, он получил сильные повреждения. Рядом как минимум пять карет Скорой помощи. Также на фото — сидящие и стоящие люди, видно около десяти человек. Двое мужчин, один из которых в форме, — судя по всему, с травмами лица. По предварительным данным, как пишут в соцсетях, пострадали от 5 до 11 человек.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП. Столкнулись две легковые машины, фургон задело по касательной, а он ушёл в столб.
В постах в соцсетях указывается, что в столб врезался автозак, который якобы перевозил задержанных за участие в несанкционированном митинге пацифистов.