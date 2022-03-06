Незадолго до 14:00 воскресенья, 6 марта, к Гостиному двору промаршировал оркестр в полицейской форме. Они исполнили, в частности, «Десятый наш десантный батальон» — тот самый, где у Окуджавы «Нам нужна одна победа». Через полчаса оркестр ушел.
Уборочная техника заняла центральные улицы Петербурга. У Гостиного двора исполняет полиция
На центральных улицах Петербурга наблюдается большое скопление уборочной техники, а вход на Дворцовую площадь со стороны Большой Морской улицы перекрыли. На Думской улице и у Гостиного двора замечены полицейские.
06.03.2022 14:53
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