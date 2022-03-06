Десятилетняя девочка из Петербурга рассказала, как таксист хватал ее за грудь в салоне автомобиля

Полиция Всеволожского района Ленобласти ищет водителя такси, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. 6 марта «Фонтанка» узнала подробности.



Заявление на неизвестного таксиста накануне написала 72-летняя жительница Веселого Поселка. Женщина рассказала, что в пятницу утром заказала машину для своей 10-летней внучки, чтобы та доставила ее в школу, расположенную в Кудрово.

На вызов приехал белый брендированный Hyundai. Возле здания школы на Центральной улице в Кудрово водитель, по словам девочки, начал трогать ее за грудь.