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Десятилетняя девочка из Петербурга рассказала, как таксист хватал ее за грудь в салоне автомобиля

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Полиция Всеволожского района Ленобласти ищет водителя такси, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. 6 марта «Фонтанка» узнала подробности.

Заявление на неизвестного таксиста накануне написала 72-летняя жительница Веселого Поселка. Женщина рассказала, что в пятницу утром заказала машину для своей 10-летней внучки, чтобы та доставила ее в школу, расположенную в Кудрово.

На вызов приехал белый брендированный Hyundai. Возле здания школы на Центральной улице в Кудрово водитель, по словам девочки, начал трогать ее за грудь.

На данный момент номер машины установлен, материалы проверки переданы в СК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (28)

КарабасСПб
А зачем он ее вообще повез? Тут надо возбуждать уголовное дело против родителей. Ребенок до 14 лет должен в транспорте ездить с родителями.
274460640
Бред.
07A
В Спб педофильское лобби традиционно сильнее проукраинского. Хотя вижу, что это одни и те же ники!
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