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Deep Purple раскритиковала Россию за действия в Украине. Пианист Дон Эйри вернул Дмитрию Медведеву его автограф

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Участники британской рок-группы Deep Purple выступили с критикой российского руководства из-за действий страны в Украине. Обращение появилось 5 марта на официальном сайте музыкального коллектива.

«Я только что написал Дмитрию Медведеву, бывшему президенту, а ныне заместителю председателя Совета безопасности России, что возвращаю автограф, который он дал мне на ужине в честь Deep Purple в марте 2011 года, в знак протеста против его заявлений», — заявил пианист Дон Эйри.

Вокалист Иэн Гиллан добавил, что выражение личной позиции может привести к тому, что группа больше никогда не увидит почитателей из России, однако коллектив готов заплатить такую цену.

«Это ничто по сравнению с тем, что мы никогда больше не увидим наших украинских друзей», — сказал он. В своей части обращения гитарист Стивен Морс призвал Россию остановиться и «опустить оружие».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что войсковая операция в Донбассе будет проведена в «полном объеме», до достижения результатов, намеченных президентом России. В качестве аналогии он привел действия РФ в 2008 году.

Введенные против страны санкции заместитель председателя Совета безопасности назвал «мифом, фикцией, фигурой речи», а также уточнил, что рестрикции могут стать поводом для прерывания диалога по стратегической стабильности.

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Комментарии (14)

274463073
Я тоже с ними, а кто это?
Денеб
Лично я с Deep Purple..... А вы?
maximvf
У кого направо - те тихонько подпоют

All eyes see the figure of the wizard
As he climbs to the top of the world
No sound, as he falls instead of rising
Time standing still, then there's blood on the sand
Oh, I see his face!

Where was your star?
Was it far, was it far
When did we leave?
We believed, we believed, we believed!
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