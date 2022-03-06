Deep Purple раскритиковала Россию за действия в Украине. Пианист Дон Эйри вернул Дмитрию Медведеву его автограф

Участники британской рок-группы Deep Purple выступили с критикой российского руководства из-за действий страны в Украине. Обращение появилось 5 марта на официальном сайте музыкального коллектива.



«Я только что написал Дмитрию Медведеву, бывшему президенту, а ныне заместителю председателя Совета безопасности России, что возвращаю автограф, который он дал мне на ужине в честь Deep Purple в марте 2011 года, в знак протеста против его заявлений», — заявил пианист Дон Эйри.



Вокалист Иэн Гиллан добавил, что выражение личной позиции может привести к тому, что группа больше никогда не увидит почитателей из России, однако коллектив готов заплатить такую цену.

