Deep Purple раскритиковала Россию за действия в Украине. Пианист Дон Эйри вернул Дмитрию Медведеву его автограф

Участники британской рок-группы Deep Purple выступили с критикой российского руководства из-за действий страны в Украине. Обращение появилось 5 марта на официальном сайте музыкального коллектива.
«Я только что написал Дмитрию Медведеву, бывшему президенту, а ныне заместителю председателя Совета безопасности России, что возвращаю автограф, который он дал мне на ужине в честь Deep Purple в марте 2011 года, в знак протеста против его заявлений», — заявил пианист Дон Эйри.
Вокалист Иэн Гиллан добавил, что выражение личной позиции может привести к тому, что группа больше никогда не увидит почитателей из России, однако коллектив готов заплатить такую цену.
«Это ничто по сравнению с тем, что мы никогда больше не увидим наших украинских друзей», — сказал он. В своей части обращения гитарист Стивен Морс призвал Россию остановиться и «опустить оружие».
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что войсковая операция в Донбассе будет проведена в «полном объеме», до достижения результатов, намеченных президентом России. В качестве аналогии он привел действия РФ в 2008 году.
Введенные против страны санкции заместитель председателя Совета безопасности назвал «мифом, фикцией, фигурой речи», а также уточнил, что рестрикции могут стать поводом для прерывания диалога по стратегической стабильности.