Путин: Все социальные пособия и пенсии будем индексировать по плану

Россия будет индексировать все социальные пособия и пенсии, как и было запланировано. Об этом заявил президент Владимир Путин.



«Все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено. Пенсии и социальные пособия — все будут индексироваться», — заверил глава государства.



Ранее Госдума приняла закон, согласно которому правительство получит право самостоятельно принимать решения о дополнительной индексации пенсий и повышении доплат к ней, а также об изменении МРОТ и прожиточного минимума.

