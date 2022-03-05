FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Путин: Все социальные пособия и пенсии будем индексировать по плану

9
Печать

Россия будет индексировать все социальные пособия и пенсии, как и было запланировано. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено. Пенсии и социальные пособия — все будут индексироваться», — заверил глава государства.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому правительство получит право самостоятельно принимать решения о дополнительной индексации пенсий и повышении доплат к ней, а также об изменении МРОТ и прожиточного минимума.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

5-я колонна
За мешком сахара с тележкой рублей, как происходит в экс-дружественной для Путина Венесуэле.
Akabos
А чего не проиндексировать по плану?! Сколько там в плане 4?6?8?
Не жалко - рубль-то уже на половину обесценился, а мы пока нефтедоллары патриотично по карман детишек, живущих за границей будем распихивать...
AndrewBarsik
Вот и тарифы на коммуналку тоже надо по тому же плану менять, а то тарифы на вывоз мусора повысили на 25% с Нового года, на расчёт платежа, исходя из количества человек, а не площади так и не перешли (как это положено по Постановлению о порядке оказания коммунальных услуг, подписанному Путиным В.В.), право вывоза мусора "подарили" структурам, контролируемым Ковальчуком. Всё это - примитивный обман. Сначала повышают тариф на 25%, а спустя полгода пенсию на 8.6%. А люди живут всё хуже и хуже. А те, кто собирает с них деньги, всё лучше и лучше. А лучше бы было наоборот.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний